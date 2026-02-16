Diario de León

FÚTBOL FEMENINO.

El Atlético Trobajo mejora su cantera de la mano de Luis Valea

El Atlético Trobajo infantil/alevín femenino.

El Atlético Trobajo infantil/alevín femenino.DL

El Atlético Trobajo infantil/alevín femenino logró este fin de semana un nuevo triunfo que le coloca líder en solitario contra la CD Ponferrada B. Jimena, con 4 goles, sigue siendo máxima goleadora de la categoría. Victoria anotó 2 goles. Ainhoa 2 goles. Marina 1 gol. Nora 1 gol. Y Julia 1 gol. A pesar de los goles, muy buen partido del Ponferrada. Luis Valea está haciendo muy buen trabajo en la base del fútbol femenino, al igual que Efrén, Dani y Jesús.

