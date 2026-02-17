El Acuático León brilla con la selección atonómica en Galicia

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Décima clasificación masculina, octava femenina y décima conjunta para la Selección Junior de Castilla y León en este XIV Campeonato de España de Natación por Federaciones Autonómicas celebrado en la localidad gallega de Pontevedra.

El Club Acuático León tomó parte en el torneo dentro de las categorías júnior e infantil con Andrés Llamazares, Hugo Valenciano y Nerea Rodríguez.

Con un total de cinco integrantes en cada categoría, un año más, la selección autonómica contó con nadadores del club leonés. Durante tres días (del 13 al 15 de febrero) los representantes del Acuático León defendieron el escudo de la Federación autonómica y Comunidad de Castilla y León obteniendo unos muy buenos resultados, siendo la preparación perfecta de cara a las próximas citas nacionales. En esta competición también se establecieron nuevas mejores marcas personales de 16 años de la mano de Nerea, en las pruebas de 100 y 50 mariposa y 50 espalda. Un buen papel de los tres, por ser un año más, parte de ese reducido grupo de personas que representan al Club Acuático León en esta competición y por los resultados allí obtenidos.