Mehdi Nafti, de los nubarrones a la ilusión en la SD Ponferradina

FÚTBOL | 1ª RFEF. Tras un debut en el banquillo con un punto en tres jornadas en las últimas seis el entrenador ha liderado a un equipo que ha sumado 16 de 18 puntos posibles

Nafti en un entrenamiento de la Ponferradina con la que está pasando del oscuro al claro.

De cuestionado a llevar a la SD Ponferradina a una racha de seis partidos sumando que ha situado a los blanquiazules a cuatro puntos del play off de ascenso. Así puede calificarse la situación que vive el entrenador Mehdi Nafti en un equipo que el pasado elevaba a 16 puntos los conseguidos en los últimos seis partidos.

De la noche al día para el técnico y también para el plantel berciano que no tuvo unos primeros capítulos positivos en el banquillo. Su estreno fue precisamente ante el Arenas. Y no fue el esperado cosechando la derrota en El Toralín. Luego vendría en el empate en Salamanca frente al Unionistas y los tropiezos con el Arenteiro, Tenerife y Athletic B en los que no pudo ‘rascar’ puntos.

Precisamente con la visita a Lezama se iniciaba 2026 con la SD Ponferradina en puestos de descenso y solo tres puntos por encima del colista con una situación muy comprometida y una plantilla que requería una notable transformación en cuanto a salidas y llegadas. A partir de entonces, ni las sucesivas lesiones, sanciones o las consecuencias del mercado invernal supusieron inconveniente alguno para que los de Nafti recuperaran su mejor tono saliendo airosos con victoria en El Toralín ante el Ourense CF (2-0) y Racing de Ferrol (3-0). Logros que tuvieron argumentos de peso como la solvencia defensiva y una mayor producción a la hora de ver la puerta rival. De esta forma, repitieron el doble de triunfos, en este caso a domicilio, ante el Guadalajara (0-1) y Lugo (0-2), para después ver cortada mínimamente la dinámica ascendente con el empate cedido en casa ante el segundo clasificado, Celta Fortuna (0-0) y retomar la senda de la victoria en la última jornada ante el Arenas (0-1) devolviendo Nafti la moneda al conjunto vasco que le amargó su debut en el banquillo deportivista.

El próximo capítulo para los bercianos será en casa frente al Talavera, un rival a priori asequible ante el que la SD Ponferradina tratará de superar y con ello acercarse un poco más a un escenario que no hace mucho parecía una quimera para los ponferradinos y que a día de hoy está bastante más cerca, el play off de ascenso a la Segunda División del fútbol español.

