El leonés Juan Pablo forma porteros en el Ajax de Champions

Juan Pablo Colinas (León, 1978) se incorpora al cuerpo técnico del Ajax de Ámsterdam. Forma ya parte del equipo de trabajo de Óscar García Junyent en el segundo equipo (Jong Ajax), encargándose específicamente de la formación de los guardametas en una de las mejores canteras del mundo. El exguardameta leonés se ocupa de entrenar a los porteros de la academia de alto rendimiento del conjunto neerlandés. Excancerbero profesional que salió de la cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa para enrolarse a continuación en el Numancia de Soria, además de demostrar un gran rendimiento en las filas del Real Sporting de Gijón, Maccabi Tel Aviv y AEK Larnaca, entre otros. Se trata de un entrenador titulado con gran experiencia en formación de porteros. Ahora se suma al proyecto para potenciar el talento joven en un club Champions, como es el Ajax de Ámsterdam.

Juan Pablo Colinas cuenta con 47 años de edad y tras formarse en el fútbol base leonés, sobre todo en la Cultural, se vio obligado a emigrar a tierras vitorianas, para hacerse con un hueco en el panorama futbolístico nacional. Marchó libre y se buscó la vida deportiva lejos de León. El Alavés le dio la oportunidad y no la desaprovechó. Desde entonces no ha dejado de crecer en el plano deportivo, primero como portero en activo en diferentes clubes de élite del panorama nacional y también internacional y después, tras colgar las botas continúa como entrenador de guardametas para enseñar sus técnicas bajo los tres palos.

El Jong Ajax se ha fijado en el fútbol español y en un extécnico de La Masía del Barça, como el perfil ideal para relanzar el proyecto: el entrenador de 52 años, Òscar García Junyent. El exjugador del FC Barcelona aceptó hace pocos días una oferta de Jordi Cruyff para entrenar al filial del Ajax de Ámsterdam. Con él se incorporan al cuerpo técnico Carlos García como segundo, Juan Pablo Colinas como entrenador de porteros y Enrique Sanz como preparador físico.

Seguro que para Juan Pablo la Cultural, como equipo de su tierra que es, siempre será especial, pese a que no confiaron en sus grandes dotes como guardameta y se vio obligado a buscarse la vida fuera de León. Sin embargo, el fútbol da muchas vueltas y quién sabe si en un futuro la Cultural volverá a cruzarse en su camino en el plano profesional. Juan Pablo es un hombre de fútbol y de deporte. Nunca ha cerrado las puertas a nada ni a nadie y menos al club de su tierra. Si eso llegara a producirse algún día, a buen seguro, como leonés que es, no le importaría servir como técnico a su querida Cultural Leonesa. En su día, las personas que dirigían el club no confiaron en sus condiciones, pero nunca ha descartado la posibilidad de si surge entrenar en el club leonés.

El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff declaró: «Con el nombramiento de Óscar García y sus asistentes Juan Pablo Colinas y Enrique Sanz, elevamos el nivel de exigencia en el desarrollo de nuestros talentos y demostramos que el Jong Ajax es un equipo importante para el club. Óscar y yo nos conocemos bien. Más importante aún es que conozco su visión futbolística y sé cuál es su mentalidad. Jong Ajax se beneficiará mucho de ello. Óscar es un entrenador con experiencia que ha trabajado en numerosos países y competiciones, por lo que conoce diferentes culturas futbolísticas y ha ganado varios títulos. También es relevante para su papel en el Jong Ajax que hay trabajado en la cantera del Barcelona".

- Forma parte del equipo de trabajo del entrenador Óscar García en uno de los clubes con mejor academia del mundo