Satrústegui recupera un inesperado protagonismo tras seis meses ausente

El defensa central de la Cultural Leonesa Eneko Satrústegui ha recuperado un inesperado protagonismo en el equipo que dirige José Ángel Ziganda, que ha optado por contar con el veterano jugador en una posición menos habitual, el lateral izquierdo, para cubrir la baja del habitual titular Roger Hinojo.

Satrústegui, después de una pretemporada donde las molestias le impidieron participar con el equipo, entonces dirigido por Raúl Llona, que le había tenido como pieza fundamental en el ascenso a Segunda División, fue titular en el arranque liguero en El Plantío ante el Burgos (5-1). Tras disputar 85 minutos en este estreno, el central comenzó su calvario en la rodilla derecha, cuya lesión se fue complicando hasta tener que ser intervenido quirúrgicamente y someterse a una artroscopia que le hizo perderse la primera parte de la temporada. Una vez incorporado al trabajo, Ziganda tardó en darle minutos y lo hizo en el tramo final del encuentro en La Rosaleda ante el Málaga, tras la lesión muscular de Hinojo.