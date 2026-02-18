Satrustegui: ''Vamos a pelear contra todo y contra todos''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Eneko Satrustegui volvió al once inicial la pasada jornada frente al Zaragoza, cuajando un gran partido y siendo parte activa en la portería a cero que se logró contra los aragoneses. ''El empate supo a poco, sobre todo porque tuvimos una gran oportunidad como el penalti, lo más positivo fue puntuar y acabar el partido imbatidos''. Además, aseguró que ''vamos a pelear contra todo y contra todos. Eso está claro y balones fuera no vamos a echar jamás''.

El defensa también habló sobre la situación excepcional acontecida el martes 17, cuando el equipo se fue a entrenar a Gijón. ''Está claro que no es una situación idílica para nadie, pero claro, desde nuestra posición y la del club entiendo que lo que buscábamos es tener las mejores condiciones para hacer entrenamientos de calidad, porque llevamos arrastrando varias semanas que estamos continuamente con campos alternativos. No es la situación ideal para ninguno porque a nadie le gusta meterse dos horas de autobús para entrenar, pero necesitamos eso, un buen campo para por lo menos hacer entrenamientos de calidad, que hasta ahora no los podíamos haber hecho por las dificultades del tiempo. Agradecidos al Sporting por cedernos las instalaciones.''

El mercado de fichajes también estuvo presente entre los temas comentados, reconociendo Satrustegui que ''quizás sí que nos falta un perfil de delantero rematador goleador. Pero bueno, entiendo que con sus con sus argumentos el club habrá intentado pelear por obtener lo mejor posible y por una cosa o por otra no se habrá dado. Supongo que sí ahora en el mercado de jugadores libres aparece una opción interesante, el club irá a por ella.''