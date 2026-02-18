Andrés Prieto, portero de la Ponferradina: «Merecemos esta racha»

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El guardameta de la Ponferradina Andrés Prieto ha justificado la racha positiva de seis jornadas sin perder ni encajar goles en que la que el equipo berciano está inmerso «estamos obteniendo lo que estamos mereciendo», señaló. No hay que olvidar que Prieto empezó esta temporada como suplente de Ángel Jiménez, que se había ganado la confianza del primer entrenador del año, Fernando Estévez.

El portero alicantino, que cumple su tercera campaña en la Deportiva, ha batido, tras los seis partidos sin encajar goles, su propio registro de imbatibilidad en el equipo berciano con 573 minutos, un dato que le deja, aseguró, «indiferente, sin mirarlo ni contabilizarlo. Que me hayan dado el premio al jugador del mes de enero es un orgullo, un motivo de felicidad y me da aliento para seguir mejorando», comentó sobre el galardón recibido por parte de la RFEF a mejor futbolista de la tercera categoría del fútbol español el mes pasado. Ourense CF, Racing de Ferrol, Guadalajara, Lugo, Celta Fortuna y Arenas Club de Getxo se han estrellado sin éxito contra el guardameta blanquiazul.

Prieto recalcó que el buen momento deportivista ya se había iniciado antes de que llegaran las victorias y precisó que «el fútbol tiene estas cosas, premia o castiga las dinámicas y en Getxo tuvimos premio, aunque también tuvimos ocasiones claras antes del gol de Slavy, que es el colofón a un gran trabajo del equipo».

En todo caso, el guardameta de la Ponferradina advirtió que «todo lo que no sea ir al 200% nos va a castigar y tenemos claro que por venir de seis partidos buenos no vamos a ganar al Talavera de la Reina», un rival que, a pesar de que le derrotaron a domicilio (0-1) en la primera vuelta y que ocupa el decimoséptimo puesto de la clasificación (lo que conllevaría su descenso a Segunda Federación), resultará un equipo complicado «porque ya mostró una muy buena imagen en su campo y se ha reforzado muy bien», comentó.