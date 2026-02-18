El Eneicat buscará ser protagonista en el Gran Premio Ane Santesteban

El equipo Eneicat intentará ser protagonista el próximo domingo en el Premio Ciclista Ane Santesteban de Rentería–Errenteriako Ane Santesteban Txirrindulari Saria, una cita destacada del calendario que se celebrará en Errentería con salida a las 10.00 horas.

Para esta prueba, la escuadra leonesa estará representado por cuatro corredoras: Joane Gorostiza, Mercedes González, Tamara Seijas y Natalia Vázquez.

El equipo afronta la competición con ambición y motivación en una carrera que rinde homenaje a una de las grandes referentes del ciclismo femenino. Será una nueva oportunidad para seguir consolidando el trabajo colectivo en este inicio de temporada 2026.

La estructura dirigida por el staff técnico buscará ser protagonista en una prueba exigente, en un entorno que respira tradición ciclista y ante una afición que siempre responde.

El Eneicat Be Call continúa así su calendario competitivo de la presente temporada con el objetivo de seguir creciendo y acumulando experiencias en pruebas de alto nivel.