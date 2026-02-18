Francisco Javier Sánchez Yusto, trofeo de bronce en la Gala de Campeones de la Federacón Española

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El copiloto Francisco Javier Sánchez Yusto continúa consolidándose como uno de los referentes del automovilismo histórico nacional tras firmar una destacada trayectoria en el Nacional de Vehículos Históricos. Sánchez Yusto fue subcampeón de España en 2023 y logró el tercer puesto absoluto en las temporadas 2024 y 2025, dentro de la categoría Pre-92, formando parte del equipo que compitió con un Subaru Legacy 4WD Turbo.

De cara a la temporada 2026, el copiloto anuncia su regreso a la competición con un renovado Mitsubishi Lancer Evo V Grupo A, que estará encuadrado dentro de la categoría Pre-2000. Un proyecto ambicioso con el que el equipo aspira no solo a luchar por la victoria en su categoría, sino también a pelear por el título absoluto.

En la actualidad, Sánchez Yusto tiene confirmada su participación en el Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos. El pasado fin de semana Yusto recibió por parte de la RFEDA el trofeo como tercer clasificado del Nacional de Vehículos Históricos Pre-92.