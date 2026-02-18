Jorge Martínez, silbato leonés en la Copa

La Copa del Rey de baloncesto tendrá acento leonés. De la mano del árbitro Jorge Martínez Fernández. Con el número 55 a sus espaldas y con diez menos en su DNI, Jorge suma su tercera presencia en el torneo con más solera del deporte de la canasta como uno de los 13 encargados de impartir justicia deportiva sobre la pista.

Con 16 años en la élite del deporte de la canasta en España y nada menos que 415 partidos a sus espaldas, este fin de semana afrontará un nuevo escenario en una Copa a la que viajaba ayer y en la que tendrá protagonismo en uno de los cuartos de final. Incluso las semifinales pueden estar en su horizonte como premio a una trayectoria sobresaliente.

La Copa del rey es para Jorge el mejor reconocimiento «a un trabajo que trato de realizar de la mejor manera posible. Para mí es una ilusión enorme poder arbitrar este torneo. Va a ser la tercera vez y ya estoy experimentando las mismas sensaciones que en las dos anteriores», apunta el árbitro leonés para el que haber sido elegido entre un grupo de 30 colegiados con vitola de ACB «es todo un orgullo».

Fases finales de la Liga y Copa ya aparecen en su biografía. Solo le queda un torneo por pitar y espera que sea más pronto que tarde: la Supercopa. «Me gustaría al menos estar presente una vez» remarca Jorge que espera que «todo salga bien. Para los árbitros lo mejor es pasar desapercibidos. Eso significa que estás haciendo las cosas bien porque los protagonistas en la pista son los jugadores. Eso sí, debes aplicar la justicia, tomar decisiones correctas y llevar el partido de la manera más correcta posible».

Jorge Martínez no se considera más que ninguno, aunque a día de hoy es todo un referente, en especial para los árbitros de su tierra, León, que tras las retiradas de Juanjo Martínez y Vicente Bultó, aparece como el único representante del colegio arbitral leonés en la mejor liga de Europa, la ACB. «En cierta medida no es una presión que me vean como espejo o referente. Mío lo fueron antes otros árbitros. Es bueno tener alguien en quien mirarte y en mi caso supone un orgullo».

Respecto a su futuro espera que este incluya todavía unos años más. «Me veo arbitrando todavía unos años. En lo que depende de mí voy a darlo todo como hasta ahora. Trabajar e ir día a día para que esta pasión que también es mi profesión sea la máxima todo el tiempo que se pueda».

Su objetivo más cercano en el tiempo, la Copa el Rey. Real Madrid, Barcelona, Valencia,... Uno de ellos compartirá pista con Jorge en los cuartos de final. Con Jorge siendo el encargado de llevar a buen puerto el partido.