Oro y bronce para España en los Juegos de Invierno

Publicado por Adrián R. Huber Milán Creado: Actualizado:

El gerundense Oriol Cardona, flamante campeón olímpico en la prueba sprint de esquí montaña de los de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), unos minutos después de que la granadina Ana Alonso ganase el bronce se convirtió de esta forma en el séptimo español en capturar una medalla olímpica en unos Juegos de invierno y en el segundo en ganar un oro desde el que logró Francisco Fernández Ochoa, el popular 'Paquito' en el eslalon de esquí alpino de Sapporo'72 (Japón).

Sólo unos minutos después de que la andaluza Alonso pasase, en sólo cuatro meses, del hospital al podio, Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), también unió su nombre a los hermanos Francisco y Blanca Fernández Ochoa, oro y bronce, respectivamente, en esquí alpino; a Regino Hernández, en snowboard; y al patinador artístico Javier Fernández, que capturaron sendos bronces en la cita de 2018, cuatro años antes de que Queralt Castellet, otra 'rider', ganase la única plata hasta la fecha.

El inolvidable 'Paquito' ganó oro en el eslalon de esquí alpino hace 54 años, en los Juegos de Sapporo'72 (Japón) y su hermana Blanca consiguió el bronce en esa misma disciplina hace 34, en los de Albertville'92 (Francia).

Hace ocho, en PyeongChang (Corea del Sur), Hernández y Fernández ganaron sendos bronces: Regino, en el boardercross de snowboard, y 'SuperJavi' en patinaje artístico. Y hace cuatro, en Pekín, Queralt -que acaba de convertirse en la única deportista de la historia de España con seis participaciones olímpicas- capturó la plata en el 'halfpipe'.

El bombazo de Paquito en Sapporo

El oro del gran Paco no sólo situó a España en el mapamundi del deporte invernal, sino que se convirtió en el gran 'bombazo' de los Juegos de Sapporo, donde el astro de Navacerrada se convirtió automáticamente en héroe nacional. La proeza del mayor de la saga de los Fernández Ochoa, de la que el pasado viernes (13 de febrero) se cumpliero exactamente 54 años, se produjo en la pista del Taineyama (el monte Taine), donde relegó a la segunda plaza a uno de los mitos del esquí alpino, el italiano Gustav Thöni, cuyo primo Roland logró ese día el bronce.

Ese oro, a Fernández Ochoa -fallecido a causa de un cáncer en 2006- lo convirtió de forma automática, a los 21 años, en todo un ídolo, en una España en la que, de aquella, apenas llegaban triunfos internacionales.

Previas a la gesta de 'Paquito' -que en la televisión española se vio en blanco y negro- sólo lucían las del ciclista Federico Martín Bahamontes, en el Tour de 1959; las del tenista Manolo Santana, ganador de Wimbledon en 1966, y las del motociclista Ángel Nieto -todos fallecidos-, que entonces había ganado tres de sus '12+1' mundiales. Y por equipos sólo brillaba la Eurocopa de fútbol de 1964, que España le ganó en Madrid a la extinta Union Soviética.

El de 'Paquito' supuso, además, en ese momento, el tercer oro olímpico de toda la historia de España, después del de Amezola y Villota en pelota vasca (cesta punta), en los Juegos de París 1900; y el de hípica, por equipos, en Amsterdam 1928.

Paco no ganó por casualidad en Sapporo. Mejoró en un segundo y una centésima -un 'mundo', en un eslalon- a Thöni, campeón de gigante en esos Juegos, quíntuple oro mundial y cuatro veces ganador general de la Copa del Mundo (1970-71, 72 y 73; y 74-75) y firmó una gesta que él mismo describiría, en una entrevista con la Agencia EFE que recordaba el vigésimo quinto aniversario de la misma, "como si un austriaco hubiese triunfado en (la plaza de toros de) Las Ventas".

Blanca o el premio a la resiliencia

Veinte años tuvieron que pasar después de esa sonada victoria hasta que su hermana menor, Blanca, representase a España en un podio invernal, al convertirse en la primera mujer de toda la historia del deporte español -tanto en Juegos de verano como de invierno- en ganar una medalla olímpica.

Blanca lo consiguió después de recuperarse del batacazo que le provocó rozar el oro en el gigante de los Juegos de Calgary'88, en Canadá, cuatro años antes, donde, tras marcar el mejor tiempo en la primera manga, se cayó en la decisiva segunda.

La prueba, disputada en Nakiska, en España ya se pudo ver en color. La segunda manga, en 'prime time', además, por la diferencia horaria con Canadá. Esa bajada posiblemente haya sido la de mayor audiencia de una prueba de esquí alpino en lo que a la televisión española se refiere.

A la campeona de Cercedilla, que pretendía retirarse después de esos Juegos, la convencieron entre casi todos y decidió, finalmente, seguir cuatro años más, para que el deporte le hiciese justicia y la convirtiese en pionera entre las mujeres españolas.

Su bronce llegó apenas unos meses antes de la eclosión definitiva del deporte hispano en los Juegos de Barcelona'92, los únicos hasta la fecha que ha organizado España.

"Lo de Calgary fue un auténtico jarro de agua fría para mí", comentaba, en otra entrevista con EFE la inolvidable Blanca. "Albertville supuso el pago a un trabajo bien hecho", añadió la madrileña, recordando la prueba disputada en Meribel, que ganó la austriaca Petra Kronberger por delante de la neozelandesa Annelise Coberger, cuya plata supuso la primera medalla en unos Juegos de invierno para un país del hemisferio sur.

Regino, primera medalla de snowboard

Si entre el oro de Paco y el bronce de Blanca había trascurrido nada menos que veinte años, España tuvo que esperar otros 26 años más hasta festejar su tercera medalla en unos Juegos de invierno, la que ganó en el boardercross de snowboard, en 'Phoenix Park' y en la cita de PyeongChang (Corea del Sur) el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández.

Regino llegó como 'tapado', en un segundo plano y a la sombra del guipuzcoano Lucas Eguibar, con el que había capturado la plata por equipos en los Mundiales de Sierra Nevada 2017. 'Luki', abanderado del equipo español en la cita coreana, había ganado tres años antes la Copa del Mundo, una temporada después de ganar la final pequeña y capturar diploma -fue séptimo- en los Juegos de Sochi'14 (Rusia).

A la tercera fue la vencida: el simpático y excéntrico Regino -que días antes había manifestado a EFE que "antes de afeitarse la barba se cortaría los cojones", negándose a hacer ninguna promesa en caso de subir al podio- capturó medalla en su tercera participación olímpica, después de las de Vancouver 2010 (Canadá), donde casi era un joven imberbe, y Sochi 2014.

Eguibar se había caído en la primera ronda -chocó con el italiano Omar Visintin-, pero el 'rider' de Sierra Nevada recogió el imaginario testigo y se metió en la final a seis. En España, su bronce se siguió esta vez a primerísima hora de la mañana y por Eurosport, el canal deportivo internacional, en una prueba en la que el francés Pierre Vaultier revalidó título y el australiano Jarryd Hugues capturó la plata.

Regino acabaría ejecutando otra promesa, reconocida en otra entrevista con EFE, nada más ganar la medalla, en PyeongChang, la que se había cruzado con su skiman italiano Gianluca Trionte: la que apuntaba que en caso de podio cada uno se tatuaría la cara del otro. Por cierto, los dos cumplieron.

'SuperJavi' o el perfeccionista sobre el hielo

Pues si entre la segunda y la tercera medalla habían discurrido 26 años, entre la tercera y la cuarta sólo tuvieron que pasar dos días: el madrileño Javier Fernández se sacó la espina que tenía clavada cuatro años antes, cuando se le había escapado en los Juegos de Sochi, en los que fue cuarto. 'SuperJavi', doble campeón del mundo y séxtuple oro europeo cuando llegó a Corea -su séptimo título continental lo logró justo después, poco antes de retirarse-, salió contento y aliviado del palacio de hielo de Gangneung.

"El 'marrón' en el que me metieron en Sochi fue horroroso", había reconocido horas antes de subirse al podio olímpico en una entrevista con EFE; en referencia a lo mucho que le había afectado antes de los Juegos de 2014 que en un periódico descontextualizaran unas declaraciones suyas referentes a la homosexualidad y a la homofobia en Rusia.

En el programa corto patinó al son de los 'Tiempos Modernos' de Chaplin; y con un guiño a Don Quijote, con 'El hombre de la Mancha', en el largo, el perfeccionista de Cuatro Vientos capturó, al fin, en el Ice Arena de Gangneung, su tan ansiada medalla olímpica. En una jornada en la que el japonés Yuzuru Hanyu, su compañero de entrenamientos -a las órdenes del canadiense Brian Orser-, revalidó título; y otro nipón, Shoma Uno, capturó la medalla de plata.

Queralt, quinta medalla y primera plata

Hace cuatro años, España había festejado su quinta medalla: la de Queralt, que en esta cita de Milán-Cortina d'Ampezzo se convirtió en la deportista española con más participaciones olímpicas invernales: seis en total.

La 'maga de Sabadell' logró la primera plata de las cinco medallas que hasta ese momento había ganado España. En el halfpipe, una de las disciplinas con las que el snowboard debutó en el programa olímpico, en 1998, en los Juegos de Nagano (Japón), que en España ya se pudo seguir por dos canales de televisión: el citado de Eurosport y en DMax.

Un trofeo con el que Castellet, plata mundial en Kreischberg 2015 (Austria) y bronce hace cinco años en los Mundiales de Aspen (EEUU), con medallas de cada metal en los X Games cerró su círculo: convirtiéndose en medallista de todo.

Ese día, en el Genting Snow Park de Zhangjiakou a Queralt sólo la superó la estadounidense de origen coreano Chloe Kim, imbatible en esos momentos y que ese día revalidó título, en una prueba en la que la japonesa Sena Tomita se llevó el bronce.

Anita, la "Wonderwoman" que en cuatro meses pasó del hospital al podio

Hace cuatro meses, la gente se compadecía de ella, cuando fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta. Y cuatro meses después, obró el milagro, subiéndose al podio olímpico en la jornada más gloriosa de España en toda la historia de los Juegos -de verano o de invierno-, apenas unos minutos antes de que Oriol Cardona ganase oro.

La granadina, de 31 años, que según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse -de momento- para hacer realidad su sueño olímpico.

Y ese sueño se hizo realidad, con la sexta medalla olímpica invernal española de toda la historia, poco antes de que Cardona ganase la séptima. Su entrenador, el asturiano Javier Argüelles, apostó por ella y ambos confirmaron que son invencibles.

"Yo siempre he dicho que alguna presión existe, porque al final vamos como una clara opción de volver a conseguir un oro después de unos 50 años", había explicado, en otra entrevista con EFE, 'Anita', la 'Wonderwoman' de Sierra Nevada. "Así que yo pienso que es una presión, pero también es algo 'súperbonito'. Creo que es un privilegio, más que otra cosa". Este jueves la presión se convirtió en bronce y el sábado, en el relevo que disputará junto a Cardona, puede aumentar su gloria.

Cardona, llegar y besar el santo: el segundo oro de la historia

Debut y oro. El esquí de montaña se estrenaba en el calendario olímpico en estos Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) y España tiene que estar agradecida al COI por haberlo incluido.

Pero más aún debe estarlo, en primera instancia, a Ana Alonso; y después a Oriol Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), que ha conseguido que una modalidad prácticamente desconocida para el gran púbico en su país pase de pronto a abrir telediarios, a ocupar portadas y a ser tema central en todo tipo de tertulias (incluidas las no deportivas).

'Uri', creado a imagen y semejanza del gran Kilian Jornet, su guru deportivo, se presentaba en estos Juegos apuntando al oro en el sprint, una disciplina en la que es doble campeón mundial y europeo. Pero había que competir y la presión recaía sobre él.

Justo antes de los Juegos, en una entrevista con EFE, Cardona apuntaba que había "opciones de medalla, pero" que prefería "no pensar". "Lo que tenga que ser, será", explicaba Oriol, que este jueves se acaba de convertir en campeón olímpico. En una prueba que, al igual que la de Cardona y que en España se vio por TVE, por TDP y por Eurosport

Aún puede doblar la apuesta, porque, nunca mejor dicho, la alegría puede ser doble: el sábado volverá a ser favorito, en el relevo mixto, junto a la granadina Ana Alonso.