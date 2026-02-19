Una Ponferradina enrachada acoge en El Toralín al Talavera de la Reina

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La Ponferradina recibe este viernes en el Toralín (21.15 horas, Canal Primera Federación) al Talavera de la Reina toledano, rival al que logró vencer a domicilio en la primera vuelta (0-1) y con el que buscará mantener su racha positiva de seis jornadas sin conocer la derrota ni encajar gol. Ourense CF, Racing de Ferrol, Guadalajara, Lugo, Celta Fortuna y Arenas Club de Getxo se han estrellado sin éxito contra el guardameta blanquiazul Andrés Prieto.

Un triunfo de los locales podría permitir al conjunto de Mehdi Nafti colocarse, a expensas del resto de resultados de la jornada, a tan solo un punto de las plazas de fase de ascenso, cuando hace poco más de un mes el equipo se debatía en la cola de la clasificación del grupo 1 de Primera Federación.

Para recibir al conjunto talaverano, el técnico deportivista tendrá las bajas por lesión de David Andújar y Erik Morán, a las que se sumará la del centrocampista Fede San Emeterio al que se pretende dar un descanso por los problemas que viene arrastrando en su rodilla, de cara a que se encuentre en mejores condiciones para la siguiente visita al Real Madrid Castilla, el domingo 1 de marzo a las 12.00 horas en Valdebebas.

Todo el cúmulo de bajas obligarán a Nafti a tener que buscar soluciones para su línea defensiva, que considera que está dando «seguridad» al juego del equipo, aunque en los últimos tiempos ha sido la más castigada por las bajas, lo que conllevará tener que encontrar alternativa, sobre todo al lateral diestro.

En cualquier caso, el entrenador de origen franco-tunecino pone en valor su profundidad de banquillo, especialmente en las posiciones ofensivas, unido a la versatilidad y polivalencia de muchos jugadores que, lo le permite tener multiplicidad de opciones. De esta forma, Nafti podría repetir el mismo equipo de salida que se impusiera en la pasada jornada en el terreno del Arenas de Getxo (0-1), o decantarse por introducir alguna modificación como pudiera ser la primera titularidad para Slavy.

El buen momento deportivista ya se había iniciado antes de que llegaran las victorias y ahora es el momento indicado de combiar todas las sinergias que se están dando entre los jugadores y el cuerpo técnico y que la dinámica sirva para que el equipo siga subiendo posiciones. Hay que tener en cuenta que muchas veces acaba ascendiendo el último en meterse en el play off.