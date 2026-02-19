La Cultural Leonesa busca puntuar en Leganés

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa visita este sábado 21 de febrero a las 14.00 horas al equipo del sur de Madrid del Leganés, que juega sus partidos en el estadio de Butarque. En la primera vuelta, en la jornada cuarta, ambos contendientes empataron a cero goles, en lo que significó el primer punto sumado por el equipo leonés esta temporada.

«¿En Leganés cómo se gana? Se gana haciendo lo básico bien. Defendiendo al máximo y aprovechando las ocasiones que se produzcan, como se hizo en Cádiz o Eibar», reflexionaba el defensa navarro Satrustegui sobre el partido en tierras madrileñas.

Por segundo día consecutivo, el club leonés volvió a entrenarse en el Estadio del Reino de León, aprovechando la coyuntura de que el césped podrá descansar este fin de semana. Atrás ha quedado la idea de llevar a cabo los entrenamientos en el terreno artificial de los campos del Olímpico de León, como ha sucedido algunos días de las semanas precedentes.

Pero, aunque el césped artificial está muy denostado en España, siendo inviable competir en él incluso en la tercera categoría (Europa y Arenas Club de Getxo de Primera Federación han tenido que abandonar sus estadios), en el viejo continente la cosa cambia, con un conjunto como el Bodø/Glimt noruego disputando la Liga de Campeones, considerada máxima competición de clubes del mundo, jugando (y ganando esta misma semana 3-1 al Inter de Milán en la ida de los dieciseisavos de final) en un estadio de césped artificial. Es cierto que hay muchos tipos de este material sintético.