Edu Fernández, tres años más

El Abanca Ademar León y Edu Fernández seguirán el mismo camino al menos hasta junio de 2029. Así lo anunciaba el club leonés tras confirmar la renovación, por las próximas tres temporadas, del lateral derecho, que ha militado las dos últimas campañas en el equipo ademarista, tras volver de su tierra después de su etapa en el Helvetia Anaitasuna.

El jugador leonés de 29 años y 1,89 de estatura, que debutó en 2015 con el primer equipo, buscó posteriormente protagonismo en otros clubes como BM Torrelavega o Viveros Herol BM, se convirtió en pieza clave en el equipo navarro en el que militó, antes de su retorno al Ademar, durante cuatro temporadas.

Edu Fernández, que comparte posición con el polaco Patrick Wasiak, en una pareja que podría seguirse repitiendo la próxima campaña, ha anotado en el actual campeonato de la Liga Asobal 50 goles en 17 partidos y el cuarto anotador del equipo leonés por detrás del extremo Gonzalo Pérez Arce, Javier Miñambres y Rodrigo Pérez Arce.

La renovación del lateral zurdo se une a las incorporaciones, ya confirmadas, del extremo Adrián Casqueiro y el central Juan Castro, que vuelven a las filas ademaristas tras sus respectivas experiencias en el PAUC francés y Kadetten suizo.

Como bajas al menos hasta ahora se producirá la de Rodrigo Pérez Arce que hace unas fechas anunciaba que no aceptaba la oferta planteada por el club para que continuara vistiendo de ademarista. Movimientos todos estos de un Ademar que ya está planificando el próximo ejercicio en el que no estará al frente en el banquillo Dani Gordo. Su puesto lo ocupará el que actualmente es su segundo, Luis Puertas.