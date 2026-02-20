Diario de León

Sigue en directo el partido Ponferradina-Talavera

SD Ponferradina

Andoni López (6')

En directo

0

0

CF Talavera

Árbitro: Álvaro Juncal (Comité gallego)
El Talavera no termina de asentarse

El equipo castellano, pese a la desventaja en el marcador, no logra acercarse a la portería berciana.

¡GOOOOOOOOOOL de la Ponferradina!

Golazo de Andoni López en un centro chut que se cuela por el primer palo. Belman quizás podría haber hecho más. Cuarto gol del lateral.

Buen centro de Andoni López

Al corazón del área talaverana. Buen despeje de la defensa visitante.

Primera falta del partido

En el mediocampo, a favor de la Ponfe, que saca en corto. 

Rueda el balón

El Talavera, que juega de rosa, tiene el primer balón, pero la Ponfe recupera rápidamente. El mítico Yuri entregó a Andrés Prieto el premio de mejor futbolista de enero de Primera RFEF.

Nafti tiene hoy las bajas por lesión de David Andújar y Erik Morán, a las que se suma la del centrocampista Fede San Emeterio al que se pretende dar un descanso por los problemas que viene arrastrando en su rodilla, de cara a que se encuentre en mejores condiciones para la siguiente visita al Real Madrid Castilla, el domingo 1 de marzo a las 12.00 horas en Valdebebas.

Alineaciones

PONFERRADINA: Andrés Prieto, Koke, Undabarrena, Ger Nóvoa, Andoni López, Frimpong, Xemi, Esquerdo, Borja Vázquez, Borja Valle y Cortés.

TALAVERA: Belman, Álex Roig, Álvaro López, Molina, Pitu, Marcos, Edu, Arturo, Isaiah, Montero y Nordin. 

Árbitro: Álvaro Juncal Moreira (Comité gallego)

