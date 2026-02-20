El Real Madrid busca afianzar su liderato en Pamplona

Publicado por G. M. F. Redacción Creado: Actualizado:

El Real Madrid visita El Sadar (18.30, DAZN) con la mente puesta en mantener su buena racha liguera y aumentar su ventaja respecto al Barcelona.

El Atlético de Madrid recibe a un Espanyol que sigue luchando por Europa, mientras que el Oviedo viaja a San Sebastián a tratar de puntuar contra una Real Sociedad que ha mejorado mucho sus prestaciones tras el cambio de entrenador.

El Betis acoge en tierras hispalenses al Rayo Vallecano, con la intención de seguir luchando por una plaza Champions.