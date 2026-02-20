El Cuco canta que ya es hora de ganar

La visita de la Cultural a Butarque, a partir de las 14.00 horas de este sábado, para medirse al CD Leganés tiene que significar la reacción del cuadro de Ziganda, después de que su equipo haya encadenado nueve jornadas sin conocer la victoria, situándose a tres puntos de la zona de permanencia.

El crucial partido para la Cultural llega después de una semana especialmente convulsa por el mareo de la ruta de campos de entrenamiento tras la disputa entre los que gobiernan el club con el Ayuntamiento de León sobre la Ciudad Deportiva que la sociedad anónima futbolística espera edificar en el Área de Puente Castro, aunque la apoderada Natichu Alvarado amenaza con un «si no se hace ya, buscaremos alternativas». El martes en Gijón, el miércoles en el Reino y el jueves en el Área de Puente Castro, que demuestra que sí había campos de césped natural en León para entrenar. Verde y en hierba. Más claro que el agua caída sin parar en la ciudad leonesa durante los meses de enero y febrero.

Al equipo le sobran pulsos y le faltan puntos para conseguir el objetivo de la permanencia a final de temporada. Las disculpas de Natichu Alvarado y de José Manzanera sobran. Para muestra las palabras de Ziganda día a día, apelando al trabajo y a la unidad del grupo y sin quejarse de la plantilla descompensada y sin los complementos de invierno (como le gusta decir al director deportivo) que ha confeccionado Manzanera. No es el momento de mirar al entrenador. Se está jugando un partido en el que León y su fiel hinchada son los que sienten la situación en la que se ha metido su equipo de fútbol, mal construido por los que gobiernan la Cultural.

Ziganda sólo piensa en lo que depende de él, en preparar el mejor equipo que pueda con lo que tiene y conseguir los puntos necesarios para que León continúe en el futbol profesional de Segunda División. Lo demás escapa de la zona de influencia del Cuco. Natichu Alvarado y su director deportivo Manzanera tienen esa otra responsabilidad con decisiones que hasta el momento no han sido acertadas.

En el plano deportivo, el técnico navarro espera contar con el lateral Hinojo y los centrocampistas Ojeda y Bicho. El serbio Radoja, fichado del mercado del paro, trabaja con el grupo y podría entrar en la convocatoria.