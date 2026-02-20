Oca: «Hay que ser valientes y llevar la iniciativa»

El entrenador del Leganés, Igor Oca, asegura: «No nos podemos permitir el lujo no sólo contra la Cultu, sino contra cualquier de equipo, de no ser valientes en nuestro campo y de tratar de llevar la iniciativa. Debemos salir con el único afán de jugar bien para ganar y eso es lo que vamos a tratar de hacer».

En este sentido, el preparador 'pepinero' no duda en destacar la importancia ante un rival directo, como atestiguan los tan sólo seis puntos que separan al Leganes, decimocuarto, de la Cultural, vigésimo y en puestos de descenso. «Estamos a cuatro puntos de los puestos de descenso y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es separarnos de los rivales que tenemos por detrás", señala el técnico del Leganés. Un Igor Oca que pese a insistir en la necesidad de centrarse en el corto plazo, dada la situación clasificatoria del conjunto madrileño, no se conforma con la posibilidad de terminar la temporada en la zona media de la tabla.