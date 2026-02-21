Tres puntos de oro para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga sumó tres puntos que tienen un valor doble frente al Langreo (1-0). Lo hizo en un partido en el que a los maragatos les costó salir airosos, pero qué merced a un gol de penalti transformado por Adri Álvarez a los 37 minutos y su excelente labor en defensa acabó por decantarse a su favor. Y eso que al final un susto mayúsculo pudo emborronarlo todo cuando a los 91 minutos y en un choque fortuito entre Nacho y Llamazares acabó con este en el suelo teniendo que ser atendido por las asistencias médicas y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de León por protocolo.

Fue el epílogo a un encuentro que comenzaba con ánimo de revancha para los maragatos tras caer en la primera vuelta frente a su rival. Y con el premio añadido también de poder distanciarlo a siete puntos en el objetivo de ambos de escapar de la zona de peligro.

Los primeros minutos fueron de tanteo. Luego de un dominio del Langreo que intentó minimizar el peligro de los locales. Los asturianos se hacían con el balón y eso llevó a que el partido se inclinara en cuanto a presencia más para el campo de los entrenados por José Luis Lago.

Eso sí, la primera ocasión llegaba en las botas de Ceínos que a punto estuvo de sacar petróleo a un fallo de la zaga del Langreo para batir a Torre, pero Orviz lo evitó con el portero ya batido.

A los 28 minutos un zapatazo desde el centro del campo de López llevó el susto a los locales. El balón, con Llamazares algo adelantado, se iba a estrellar en el travesaño. Fue un aviso del Langreo y sus intenciones en La Eragudina.

Con el pulso parejo en cuanto a dominio iba a llegar la jugada decisiva del partido en una acción de Adri Álvarez que aprovechaba un error de la defensa visitante para hacerse con el balón y cuando iba a rematar ser derribado por Nacho. Penalti que transformaba un minuto más tarde el mismo jugador para adelantar al Atlético Astorga que se iba con ese 1-0 al descanso.

La segunda parte comenzó con un Langreo que buscó de manera insistente el empate y que llegó a encerrar a los maragatos en su campo. Además, con la expulsión de Ribeiro por roja directa en el minuto 67 el panorama incluso se le complicaba más a los de Lago. A pesar de que iban por delante en el marcador. Pero con una sobresaliente defensa y un juego de ayudas entre todos los jugadores el Atlético Astorga logró resistir hasta el final con el 1-0 a su favor.

Y eso que al final el partido se volvió un poco loco y que con el tiempo ya cumplido se iba a producir el incidente en forma de lesión del jugador visitante Nacho.