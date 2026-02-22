Los luchadores leoneses suben al podio en el Open Internacional de Back-Hold de Pontivy

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La representación de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León regresó de la localidad bretona de Pontivy (Francia) con excelentes sensaciones tras firmar una gran actuación en el Open Internacional de Back-Hold, una de las citas de las luchas celtas destacadas de cada año a nivel competitivo.

El equipo leonés sumó tres medallas de plata y un cuarto puesto, confirmando la calidad y entrega de nuestros luchadores y luchadoras, que a pesar de un viaje agotador, entregan hasta la última gota de energía.

En lo que respecta a la categoría femenina, Rebeca Martínez (-63 kg) y Luz María Carcedo (-70 kg) completaron un torneo muy sólido, avanzando con autoridad hasta las finales de sus respectivos pesos y colgándose sendas medallas de plata tras plantar cara a rivales de gran nivel y demostrando que son capaces de aspirar a lo máximo.

En cuanto a la categoría masculina, Carlos Mondelo (-68 kg) también alcanzó la final después de una brillante trayectoria en las rondas previas, logrando una valiosa plata.

Por su parte, David Fernández Pazo (-81 kg) compitió en una de las categorías más exigentes y amplia del campeonato y finalizó en una meritoria cuarta posición, quedándose muy cerca del podio. La expedición estuvo dirigida por la seleccionadora Miriam Marcos y representada por Antonio Barreñada, y contó con el apoyo del Instituto Leonés de Cultura, la Universidad de León y Fundación RMD, entidades que siguen respaldando la proyección internacional de este deporte tradicional.

Con este balance, la lucha leonesa refuerza su presencia en el circuito de luchas celtas y espera una respuesta positiva y rápida de la Diputación de León para poder organizar en abril el Campeonato de Europa 'spoirs' (promesas) de luchas celtas en la provincia en el que espera también firmar una destacada actuación a nivel de organización y también de competición.