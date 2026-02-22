Nafti endereza a la Ponferradina

El 'efecto Nafti' como entrenador de la Ponferradina ha dado un giro de 180 grados y, desde un arranque más que preocupante, ha pasado a convertir al conjunto berciano en inexpugnable con siete jornadas del campeonato de Liga ya sin perder y sin encajar ni un solo gol, con seis victorias y un empate. O lo que es lo mismo 19 puntos en su casillero particular en la tabla clasificatoria del Grupo I de Primera Federación de 21 posibles. Nafti, de villano a héroe. Su comienzo al frente del banquillo de la Sociedad Deportiva Ponferradina no invitaba al optimismo, pero su trabajo y capacidad para convencer a una plantilla que estaba bajo mínimos le ha dado la razón a base de buenos resultados y un juego que ya convence a la parroquia de El Toralín, que vuelve a ilusionarse con su equipo de fútbol.

La llegada del técnico franco-tunecino a finales del mes de noviembre, tras la destitución de Fernando Estévez después de trece jornadas, se tradujo en dos derrotas en El Toralín: 1-2 en el debut ante el Arenas y 1-3 frente al Arenteiro.

A ello se unió un empate en Salamanca con el Unionistas (2-2) y otros dos tropiezos como visitante en Tenerife (2-0) y Bilbao, ante el Athletic B (1-0).

Precisamente con la visita a Lezama se iniciaba 2026 con la Deportiva en puestos de descenso y sólo tres puntos por encima del colista con una situación muy comprometida y una plantilla que requería una notable transformación en cuanto a salidas y llegadas.

A partir de entonces, ni las sucesivas lesiones, sanciones o las consecuencias del mercado invernal supusieron inconveniente alguno para que la Ponferradina renaciera de sus cenizas y, tras ganar dos partidos consecutivos en El Toralín ante Ourense (2-0) y Racing de Ferrol (3-0), impusieron un ritmo demoledor basado en la solidez defensiva y máximo acierto en ataque.

De esta forma, repitieron el doble de triunfos, en este caso a domicilio, ante el Guadalajara (0-1) y Lugo (0-2), para después ver cortada mínimamente la dinámica ascendente con el empate cedido en casa ante el segundo clasificado, Celta Fortuna (0-0) y retomar la senda de la victoria en el encuentro liguero ante el Arenas de Getxo en Fadura (0-1) y después consolidarlo en el enfrentamiento de este pasado viernes frente al CF Talavera (1-0) con gol de Andoni López en los primeros minutos del partido devolvieron al preparador Nafti la confianza que precisaba para aspirar a la zona de play off de ascenso a Segunda División, que tras disputarse esta última vis¡gesimoquinta jornada del campenato de Liga se encuentra a dos puntos de los puestos que suponen fase de ascenso. Este es el camino.

- Su comienzo al frente del banquillo de la SD Ponferradina no invitaba al optimismo, pero su trabajo da resultados