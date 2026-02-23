Óscar Gilsanz apunta a convertirse en nuevo técnico con Rubén de la Barrera en León

Óscar Gilsanz (Betanzos, 1973) apunta a convertirse en el relevo del Cuco Ziganda como entrenador de la Cultural, después de rechazar a principio de la presente temporada el ofrecimiento del Deportivo de La Coruña para integrarse en su estructura técnica. La entidad coruñesa pretendía que el que fue técnico del primer equipo durante la pasada temporada y lo llevó a una permanencia holgada en Segunda División, después de cuatro temporadas consecutivas en el barro asumiese una nueva responsabilidad interna como coordinador de la Escuela de Entrenadores y Proyectos Formativos Externos, como anunció en su momento La Voz de Galicia.

El fichaje del expreparador del Huesca Antonio Hidalgo había cerrado la etapa del técnico de Betanzos al frente del banquillo de Riazor. El club ofreció a Gilsanz un cargo de formación y alejado de los terrenos de juego, que no aceptó. La Cultural, si finalmente llega a un acuerdo con Gilsanz, le podría presentar en las próximas horas como nuevo técnico del equipo leonés.

Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) siempre está entre las alternativas para regresar a la Cultural como entrenador, después de su primera etapa en la que ascendió al conjunto leonés a Segunda División en la temporada 2016-2017 e inmediatamente lo descendió a la siguiente campaña 2017-2018. El preparador gallego se ha dejado ver por León en estos días y aunque su opción no es la prioritaria, es otra posibilidad para sentarse en el banquillo culturalista.