Embutidos Pajariel no da opción al Universidad de Oviedo

Las de Javier Rodríguez arrancaron el primer cuarto recuperando el acierto en el tiro exterior anotando cinco triples, sumado a una gran defensa para un 19-9 a favor de las locales a los 10 minutos.

Oviedo intentaría dar la vuelta en el segundo cuarto haciendo valer su superioridad física en la pintura, sumado a la sensible baja de María García por una lesión de rodilla en el primer cuarto, ponía en dificultades a las bercianas, pero una gran Lucía Bello aparecía en defensa para frustrar las intentonas visitantes, llegando al descanso con un marcador favorable de 34-25.

La segunda parte arrancaba con un Universidad de Oviedo lanzado al ataque buscando respuestas a la inquebrantable defensa del Embutidos Pajariel, que pese al dominio visitante cerrada el cuarto con cinco puntos de ventaja.

El último cuarto seguiría la tónica del primero, el 6,25 dominado desde una gran defensa y anotando desde la línea de tres, sumado a un “JT” que no dejó de empujar, dejarían sin esperanza a un Universidad de Oviedo que no dejó de intentarlo hasta la última posesión.

El 57-50 final supone la novena victoria para un club berciano que sigue a la caza de los equipos punteros de la zona media.