De la Barrera gana a Gilsanz en la carrera por el banquillo de la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985), que ascendió al conjunto leonés a Segunda División en la temporada 2016-2017 e inmediatamente lo descendió a la siguiente campaña 2017-2018 es el elegido para tomar las riendas del banquillo culturalista por decisión de Aspire, tras dejarse ver por León en estos días. El entrenador coruñés tratará de salvar a la Cultural del descenso a Primera Federación en las 15 jornadas que restan para llegar al final del campeonato de Liga en Segunda División.

El otro candidato al banquillo, Óscar Gilsanz (Betanzos, 1973), perdió fuerza al considerar Aspire que el perfil de Rubén de la Barrera se ajustaba más a las necesidades de la Cultural, cuando además el preparador ya conoce la casa culturalista y a su afición.

El director deportivo del equipo leonés, José Manzanera, también sondeó a Óscar Gilsanz, el que fuera técnico del Deportivo de La Coruña durante la pasada temporada y lo llevó a una permanencia holgada en Segunda División. El fichaje de Antonio Hidalgo cerró la etapa del técnico de Betanzos al frente del banquillo de Riazor. El club ofreció a Gilsanz un cargo de formación y alejado de los campos de juego, que no aceptó.