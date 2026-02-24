La esgrima se abre hueco en el panorama deportivo de la ciudad de León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Pabellón de Puente Castro, en León, será el punto de partida del proyecto ‘9 duelos de esgrima’, una iniciativa para llevar este deporte de la espada a todos los puntos cardinales de Castilla y León.

Los días 28 de febrero y 1 de marzo, se llevará a cabo un torneo de esgrima que organiza la Federación de Esgrima de Castilla y León y que, además, pretende crear sinergias entre el deporte, el turismo y la gastronomía, en una ciudad tan proclive para ello como es la de León. Para ello se ha contado con la decisiva participación de la Asociación de Hostelería de León.

La competición, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de León, quiere dar visibilidad a este deporte y a los clubes de León (Sala de Esgrima y Reino de León). Vicente Canuria, concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, puso en valor la presencia de este tipo de eventos en la ciudad y el juego que puede dar en todos los sentidos. ''Y por lo tanto, nosotros no podemos hacer más que agradecerlo y mostrar todo nuestro apoyo. Además, es una propuesta que pretende la promoción turística, la promoción gastronómica, pero el deporte esencialmente y en definitiva convertir al León en un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de todo tipo de experiencias, un turismo deportivo''.

La húngara afincada en España Dóra Kiskapusi, responsable del proyecto y parte de la federación autonómica (cuyo presidente, Daniel Bravo, también acudió a la presentación del acto), expuso los pormenores de la competición. El sábado 28 se dedicará a los veteranos, con unos 100 contrincantes y las tres modalidades de esgrima (espada, sable y florete). El domingo 1 de marzo se realizará el campeonato regional, donde se luchará solo con espada y con entre 60-70 participantes.