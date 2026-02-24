De la Barrera: "No vengo de salvador, sino a mejorar a la Cultural Leonesa"

El tercer entrenador de la Cultural en la presente temporada, Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) ya dirigió durante dos campañas al conjunto culturalista, entre 2016 y 2018, y logró el ascenso a la categoría de plata después de más de cuatro décadas, aunque en la temporada posterior, en Segunda División, no consiguió la meta de la permanencia, que desde ya vuelve a perseguir. "Tenía muchísimas ganas de volver a entrenar a la Cultural. No vengo de salvador, sino a mejorar a la Cultural Leonesa", afirma con tono contundente en sus primeras manifestaciones como preparador culturalista.

De la Barrera arranca con un recuerdo a los dos entrenadores que han dirigido al equipo en la presente temporada en Segunda División: "Estoy agradecido al club por la confianza y agradecido al trabajo de Llona y Ziganda". A continuación, dice: "Conozco la casa y a los jugadores que conforman la plantilla. Vengo con la idea de ayudar a los chicos para que den su mejor versión con el buen rendimiento que seguro van a ofrecer".

Sobre la razón de aceptar la propuesta de la Cultural, argumenta: "Me convenció su propuesta porque soy una persona valiente y de retos. De mano, no pienso en el mes de mayo. Estoy aquí porque creo que puedo ayudar y aportar. Por eso acepté. Creo en la plantilla, porque de lo que se trata es de extraer lo mejor de cada uno. La Segunda División es una categoría de alto nivel de exigencia".

En cuanto a si el objetivo que se plantea es el de salvar la categoría, De la Barrera contesta de inmediato, como un resorte: "Yo no vengo aquí de salvador, sino a mejorar a la Cultural. Hay que llegar al último tramo del campeonato en disposición de conseguir lo que queremos".

De la Barrera, preguntado por si es el mismo que el de su primera etapa en la Cultural, señala: "Rubén de la Barrera ha cambiado, pero es fruto de las experiencias que he tenido por el camino".

Por lo que se refiere a su modelo de juego, expresa: "De lo que se trata es de acercarse al resultado que uno persigue y todo pasa por defender y atacar muy bien. Con la decisión de aceptar la llamada de la Cultural sólo tengo cosas que ganar. Me encuentro en un club que ya conozco y con unos futbolistas que también conozco. No contemplo otras cuestiones. A través del día a día seguiremos en camino para ganar la mayoría de los partidos que nos quedan por jugar".

Sobre qué estilo de juego va a imponer en la Cultural, expone: "Sé por dónde vas con la pregunta. Se me asocia a un determinado estilo de juego, pero yo no creo en los estilos de juego, creo que hay que ir moldeándose al partido en concreto para conseguir el objetivo". Y remata al respecto: "A mí las expectativas no me asustan, porque si me asustaran no habría aceptado estar aquí. Estoy convencido que estos chicos van a permitir a la ciudad continuar en Segunda División".

Por lo que respecta a la afición culturalista, tiene un guiño para la parroquia blanca: "Yo no le pido nada, porque lo primero es que tenemos que emocionar a la afición. Estoy convencido de que el domingo va a estar chula la cosa. Eso sí, todo pasa por sobrevivir y agarrarte siempre a los partido. En esto nos va a ayudar mucho la afición. Tenemos que ser competitivos en cada detalle de partido, porque tiene una importancia capital".

Cuestionado sobre si espera un último detalle por parte de la dirección del club para reforzar la delantera esgrime: "De medio campo hacia adelante veo al equipo con mucho nivel". A continuación, el director deportivo, José Manzanera, pone máxima luz a la pregunta: "No habrá más fichajes. Esta será la plantilla hasta el final de la temporada".

Rubén de la Barrera responde sobre hasta cuándo se va a prolongar sobre su contrato: "Hasta junio, pero me encantaría echar raíces".