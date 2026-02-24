Ziganda se despide de la Cultural Leonesa de la misma forma que entrenó, como un señor

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Cuco Ziganda terminó su lamentablemente efímera etapa como entrenador de la Cultural de la misma manera que se ha desempeñado en estos meses, con unas formas impecables. ''Que menos que despedirnos como como debe ser, de frente con los que hemos trabajado día a día codo con codo y no solo hemos trabajado, sino que encima creo que que nos hemos sentido muy respaldados hasta el día de hoy y creo que es lo mínimo que seamos agradecidos con con la propiedad y con con la gente que que nos trajo, porque a pesar de las vicisitudes, a pesar de los trastornos, a pesar de las limitaciones que se tienen en el día a día siempre han estado empujando y ayudando y hemos podido trabajar codo con codo con un mismo objetivo que es el que ha sido el estar lo mejor posible día a día, lo mejor posible cada semana y lo mejor posible en la convivencia y el día a día de un club de fútbol. Muy agradecido por que apostaron por nosotros y por ese empuje que sentimos en cada momento.''

''Nos vamos con un equipo hecho, que cree, que quiere, que luego no sale, pues no sale. Ganar o no ganar, sabemos cómo es el fútbol, las prisas que hay, la urgencia que hay y en mes y medio se te escapa de los dedos, se te escapa todo porque los resultados mandan''.