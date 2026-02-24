El berciano Iker García, campeón nacional de ‘powerlifting’: «Mi sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos de Melbourne 2032»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Iker Manuel García Díaz es un chico de 18 años natural de la localidad berciana de Camponaraya, muy cerca de la capital comarcal Ponferrada, donde estudia bachillerato nocturno en el IES Gil y Carrasco. Pese a su juventud, Iker se acaba de proclamar campeón absoluto de powerlifting (levantamiento de pesas en press de banca) en la categoría de 72 kilos para personas con discapacidad en su primera participación y con la mayoría de edad recién adquirida. «Nací con una lesión cerebral de afectación motriz a las piernas, pero para lo demás no me afecta».

«El primer deporte que probé fue el fútbol, donde jugaba de portero, pero con 12-13 años decidí dejarlo. Entonces Isaac Álvarez (que fue el descubridor de Lydia Valentín) me dijo de probar el powerlifting y me gustó. Lo que pasó es que por circunstancias de la vida y operaciones a las que me tuve que someter, lo tuve que dejar», cuenta Iker sus peripecias.

Sin embargo, al berciano siempre le quedó el gusanillo y decidió volver con todas sus fuerzas hace cuatro meses «con la idea de probar suerte en el Campeonato de España. Para nada me esperaba lograr la victoria, fue toda una sorpresa. Tuve la suerte de que uno de los rivales más preparados y muy lejos de mi alcance, al final compitió en la categoría superior».

«Mi sueño sería llegar a los Juegos Paralímpicos de Melbourne del año 2032. Para eso antes tengo que competir en Europeos y Mundiales para ir subiendo mi ránking internacional (en el nacional ya está muy bien situado). El próximo Mundial es en el verano del año que viene en México», narra Iker sobre sus planes de futuro.

Iker es un chico tranquilo que prefiere salir con sus amigos por la tarde a la noche ya que «soy una persona muy responsable y exigente con los entrenamientos y priorizo eso. De momento he estado entrenando en Ponferrada, aprovechando que estudió en un instituto de allí, pero se me ha adaptado un lugar para poder hacerlo en Camponaraya, agradezco por ello al Ayuntamiento», cuyo alcalde es el socialista Eduardo Morán.