Gran actuación del equipo Aguzo MTB en Bembibre con victorias y varios podios

El pasado sábado se celebró en Bembibre una de las primeras pruebas del calendario nacional de mountain bike en la modalidad de XCO, donde el equipo Aguzo MTB (club ciclista berciano ligado a la localidad de Igüeña) tenía corredores en diferentes categorías.

En la categoría sub-23, Jorge Rodríguez ganaba e Iker Nuevo finalizaba segundo; en élite Miguel García fue cuarto, Bruno Méndez octavo y Enrique García undécimo. Marcos Castro entró quinto en categoría Máster 40 y Sara Jordán venció en la categoría élite.

Además, el corredor Manuel Terrón viajó a las vecinas tierras lusas para participar en la prueba por etapas Geotour Aldeias do Xisto. Participó en la modalidad de parejas junto a Daniel García del equipo North Bike La Bañeza finalizando en quinta posición después de las tres etapas.