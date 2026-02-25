León acoge el 7 de marzo la 15ª edición de la carrera ‘Corre por una causa’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León volverá a convertirse el próximo 7 de marzo de 2026 en un espacio de encuentro entre deporte, solidaridad y compromiso social con la celebración de la 15ª edición de la carrera solidaria ‘Corre por una causa’, impulsada por las ONG Entreculturas y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. La prueba saldrá de la plaza de San Marcos a partir de las 17:00 horas.

Esta mañana la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, se ha reunido con los promotores de la prueba que a lo largo de sus 15 años ha logrado movilizar a más de 170.000 personas en defensa del derecho a la educación y la justicia social.

Los fondos recaudados en la carrera de León se destinarán a proyectos educativos que las ONG Entreculturas y Alboan acompañan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, ambos, contextos atravesados por conflictos armados y desigualdades estructurales que afectan de forma directa al acceso a la educación. Una realidad que no es excepcional: según datos internacionales manejados por la organización, 473 millones de niños y niñas en el mundo, casi 1 de cada 5, viven actualmente en zonas afectadas por guerras y violencia armada.

La 15ª edición de ‘Corre por una Causa’ cuenta con la implicación de María Pérez, doble medallista olímpica de marcha atlética, que participa como embajadora del circuito y refuerza el vínculo entre deporte y transformación social.

Inscripciones abiertas

La prueba en León, cuyas inscripciones ya están abiertas a través de la página web www.correporunacausa.org, ofrecerá desde las cinco de la tarde distintas modalidades, con carreras de 5 y 10 kilómetros y una marcha de 5 kilómetros. Además, también se celebrarán carreras infantiles de distintas distancias, así como actividades pensadas para facilitar la participación de personas de todas las edades. La organización mantiene también fórmulas como el ‘dorsal cero’ o la posibilidad de regalar un dorsal, para que cualquier persona pueda apoyar los proyectos educativos más allá del día de la carrera.