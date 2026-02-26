Edgar Badia e Ivan Calero inauguran el Estadio Movistar LALIGA en León

Los jugadores de la Cultural, Edgar Badia e Iván Calero, desatan la ilusión de los más jóvenes en el 'roadshow' de Movistar y LALIGAdl

La tienda Movistar, ubicada en la avenida Padre Isla de León, acogerá el Estadio Movistar LALIGA hasta el próximo seis de marzo, un roadshow único y gratuito que fusiona fútbol y tecnología.

Los futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa Edgar Badia e Iván Calero inauguraron ayer este espacio y firmaron autógrafos a los muchos aficionados que se acercaron a la tienda Movistar durante más de una hora.

Además, los asistentes pudieron llevarse regalos y participar en diferentes sorteos, como una entrada para el partido Cultural y Deportiva Leonesa- Racing de Santander.

Hasta el día seis, todas aquellas personas que se acerquen a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción podrán conseguir un mini balón oficial de LALIGA hasta fin de existencias, así como conocer la mejor oferta futbolera del momento.

Gracias a la alianza entre LALIGA y Movistar, surge este proyecto para ofrecer a los fans experiencias únicas y en el que las tiendas Movistar, coincidiendo con los partidos destacados de la temporada, se convierten en un punto de encuentro para los aficionados y las estrellas de los distintos clubes nacionales de fútbol, donde los fans no solo pueden conocer a sus ídolos, sino que también pueden participar en sorteos de entradas para partidos, camisetas oficiales y llevarse regalos relacionados con el deporte rey.

