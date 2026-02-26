Edgar Badia e Ivan Calero inauguran el Estadio Movistar LALIGA en León
Los futbolistas del la Cultural y Deportiva Leonesa firmaron ayer autógrafos a los aficionados que se acercaron a la tienda Movistar situada en la avenida Padre Isla de León
La tienda Movistar acogerá Estadio Movistar LALIGA hasta el próximo seis de marzo, un roadshow único y gratuito que fusiona fútbol y tecnología y donde puedes obtener regalos y entradas
Con más de 250.000 asistentes en las tres temporadas anteriores, esta iniciativa acerca la experiencia del fútbol a los aficionados y consolida las tiendas Movistar como espacio innovador para vivir la pasión del fútbol más allá de los estadios
La tienda Movistar, ubicada en la avenida Padre Isla de León, acogerá el Estadio Movistar LALIGA hasta el próximo seis de marzo, un roadshow único y gratuito que fusiona fútbol y tecnología.
Los futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa Edgar Badia e Iván Calero inauguraron ayer este espacio y firmaron autógrafos a los muchos aficionados que se acercaron a la tienda Movistar durante más de una hora.
Además, los asistentes pudieron llevarse regalos y participar en diferentes sorteos, como una entrada para el partido Cultural y Deportiva Leonesa- Racing de Santander.
Hasta el día seis, todas aquellas personas que se acerquen a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción podrán conseguir un mini balón oficial de LALIGA hasta fin de existencias, así como conocer la mejor oferta futbolera del momento.
Gracias a la alianza entre LALIGA y Movistar, surge este proyecto para ofrecer a los fans experiencias únicas y en el que las tiendas Movistar, coincidiendo con los partidos destacados de la temporada, se convierten en un punto de encuentro para los aficionados y las estrellas de los distintos clubes nacionales de fútbol, donde los fans no solo pueden conocer a sus ídolos, sino que también pueden participar en sorteos de entradas para partidos, camisetas oficiales y llevarse regalos relacionados con el deporte rey.
