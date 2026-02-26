La Ponferradina impulsa su Campus de Tecnificación

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Ponferradina impulsa una nueva edición de su Campus de Tecnificación. El 26 de febrero se abrió el plazo de inscripción para participar en esta cita, que estará apadrinada por el jugador Ger Nóvoa.

Las actividades se desarrollarán los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el campo Vicente del Bosque de Compostilla, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

A lo largo del campus, los participantes se ejercitarán en diversas habilidades vinculadas con el fútbol, siguiendo los métodos de trabajo de la cantera de la Ponferradina. Para ampliar información o realizar las inscripciones, los interesados deben dirigirse al Campo Vicente del Bosque, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y las tardes de los lunes y los miércoles de 17.00 a 19.00 horas.