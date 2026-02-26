Narciso, leyenda canaria y leonesa

Narciso Rodríguez de Armas (Arucas —Las Palmas—, 1962) es leyenda por su querida Las Palmas y también un mito en la historia de la Cultural, un delantero canario muy recordado a su paso por el equipo leonés en los años 80, donde llegó durante su servicio militar y dejó una huella imborrable, destacando por su talento y carisma entre la afición culturalista que todavía le recuerda, y regresando después para deleite de una hinchada leonesa que aún le idolatra. Afirma que el partido de este domingo en el estadio Reino de León entre la Cultural y la UD Las Palmas representa gran parte de su extraordinaria carrera futbolística.

Narciso militó en Primera División en la UD Las Palmas, Real Sporting de Gijón y Real Burgos, clubes y ciudades que le recuerdan con orgullo y cariño.

El futbolista canario afirma antes del partido de este domingo entre la Cultural y la UD Las Palmas en el Reino de León, a partir de las 18.30 horas: «Mi equipo es Las Palmas. Otros conjuntos a los que siempre guardo un gran cariño, pues evidentemente uno de ellos es la Cultural por muchas razones. Otro, el Sporting de Gijón. Estuve también en el Real Burgos, al que también tengo afecto, al igual que al Andorra, en el que también milité. La UD Las Palmas es mi club de sangre, como que suele decir. A la Cultural la tengo un gran aprecio, como al Sporting. Resido en León desde hace muchísimos años. Ya llevo más tiempo aquí que los que viví en mi isla. Tengo apego con León desde hace mucho tiempo».

A continuación, añade: «La Cultural me dispensó un buen trato. Vine a León por el tema militar y desde entonces resido aquí. Me casé con una leonesa y tengo familia de aquí. Alguno ya no está porque ha fallecido, pero fueron culturalistas de toda la vida, como mi suegro Armando, que en paz descanse. Tengo muchos amigos de esta tierra de la vida y del fútbol. Toño Pérez es uno de ellos, culturalista de por vida. A la Cultural le deseo lo mejor, menos en el partido ante la UD Las Palmas de este domingo, obviamente».

Sobre el encuentro de Liga de este domingo, Narciso comenta: «Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Estamos viendo el ejemplo este año con la Cultural recién ascendida de nuevo a Segunda División. Ha ganado a rivales muy importantes en esta categoría fuera de casa. Y nada menos que en Eibar, en Zaragoza, en Cádiz, en Valladolid y en Santander. La Cultural, con el objetivo que tiene, que entiendo es la permanencia y afianzarse en Segunda División, tiene que encontrar de nuevo esa buena dinámica, ahora con Rubén de la Barrera como entrenador. A poco que hubiera tenido un poco más de regularidad en casa estaría como mínimo a mitad de tabla. A la UD Las Palmas siempre se la ve como favorita para ascender, pero la Segunda División es muy competitiva».

Así se muestra Narciso Rodríguez, una leyenda del fútbol canario en su tierra de Las Palmas y también en León y su querida Cultural.

La UD Las Palmas hace que no visita León desde la fase de ascenso a Segunda División de la temporada 1995-1996, en el estadio Antonio Amilivia.