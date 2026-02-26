Calero y López, medallas de oro para León

Dos mejor que uno. Esa fue la ‘cosecha’ de los atletas del Fisiorama en el Campeonato de Castilla y León en pista pruebas de anillo celebrado en la localidad de Salamanca.

De la representación leonesa del equipo en la prueba de los 1.500 metros de Máster 55 Ángel Manuel Calero Bermejo alcanzaba el peldaño más alto del podio con un registro de 4:46. Su puesta en escena fue más que solvente para aprovechar el momento decisivo de la carrera y apuntarse el triunfo dentro de su categoría máster en una prueba en la que partía como uno de los rivales a batir.

También lograba un destacado resultado, en este caso en la prueba de los 3.000 metros, David López Ramos. Su registro en la línea de meta se iba a los 9:22, suficientes para lograr su objetivo de ser el mejor en Máster 40.

Un resultado que elevó el palmarés del Atletismo Fisiorama, en este caso en un Autonómico donde dos de sus representantes iban a marcar la pauta para hacerse con la medalla de oro.