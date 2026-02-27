La Cultural Leonesa Baloncesto se refuerza con Alberto Cabrera

El base Alberto Cabrera refuerza la dirección de juego de la Cultural Baloncesto.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el CB Tizona para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista.

Alberto Cabrera (Santa Cruz de Tenerife, 05/10/1998) es un base formado en las categorías inferiores de La Laguna Tenerife (CB Canarias), con el que debutó en la ACB con tan solo 16 años. En 2022 logró proclamarse campeón de la Copa LEB Plata.

Cuenta con una amplia experiencia en Primera FEB y Segunda FEB en conjuntos como Iberostar Tenerife, Zornotza —con el que conquistó la Copa LEB Plata en 2022 siendo además MVP—, CB Clavijo y su último club, el FC Cartagena Baloncesto.

La pasada temporada promedió, entre Primera FEB y Copa España con el conjunto cartagenero, 5,1 puntos, 2,7 rebotes, 3,1 asistencias y una valoración media de 7,7 créditos.

Llega a León con un acuerdo hasta final de temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Alberto a nuestro club y le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa en León.