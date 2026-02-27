Luis Puertas: «Me gusta el Ademar que gana»

Luis Puertas ejerce como primer entrenador del Abanca Ademar desde el pasado miércoles cuando Dani Gordo y el club separaban sus caminos. Pero no fue hasta el viernes 27 cuando la entidad presentaba el nuevo rol del que hasta ahora era el segundo en la nave en el apartado técnico. Lo hizo en una rueda de prensa previa a su estreno competitivo con los nuevos galones frente al Ciudad Real. Y arropado por el presidente del club, Cayetano Franco.

Y el nuevo timonel desde el banquillo lo tiene claro. «Me gusta el Ademar que gana, obviamente si puede ser con la esencia propia de este club, de defender y correr, con ataque posicional dinámico y una serie de valores que han marcado su historia».

Cayetano Franco asume, resignado, la posible marcha de Sergio Sánchez El Abanca Ademar asume la posible marcha, al finalizar la presente temporada, del extremo internacional júnior Sergio Sánchez, elegido el mejor jugador en su puesto en el último Mundial juvenil y cuyo destino pudiera ser el Atlético Valladolid, al cursar sus estudios de Medicina en la Universidad de esta ciudad, según confirmó el presidente del club leonés, Cayetano Franco.

«Es complicado que pueda continuar, le hemos visto trabajar y sufrir y entendería que, si sigue jugando, quiera hacerlo en Valladolid, porque compatibilizar los estudios de Medicina con los viajes a León es complicado», afirmó resignado a su posible marcha.

También confirmó que la renovación del extremo y máximo goleador de la Liga Asobal, Gonzalo Pérez Arce, está «estancada», después de que se le planteara una oferta el pasado 17 de noviembre que, pese a introducirse algunos cambios y mejoras, sigue sin ser del agrado del jugador.

Luis Puertas consideró que, pese a haberse adelantado su llegada al puesto de primer entrenador unos meses «cuando te llama el Ademar es el mejor momento, aunque tengo claro que me va a marcar y por eso solo pienso en devolver toda la confianza desde un sentimiento de responsabilidad». Y añadió: «Sería osado si dijera que estoy preparado al 100% para hacerme cargo de este club como entrenador. Nadie lo está para coger al Ademar. Además, soy un entrenador inexperto en la dirección de un equipo profesional y en este caso con la responsabilidad añadida de tratarse de uno de los clubes más importantes de Europa. Y soy consciente que debo suplirlo con trabajo e ilusión».

El técnico de 29 años, formado como jugador desde la categoría infantil y, posteriormente en funciones como técnico y preparador físico con Rafa Guijosa, Cadenas y Gordo, reconoció que tras la decisión de este último ha vivido «días de sentimientos encontrados». Y valora que desde la directiva ademarista se le haya dado la oportunidad en una decisión «valiente, arriesgada por confiar en alguien de la casa pero sin experiencia».

Sergio Sánchez y Marcos García, con los Hispanos júnior El Abanca Ademar estará representado en la convocatoria de la selección española júnior para los dos encuentros amistosos que disputará en la localidad de Manzanares (Ciudad Real) los días 19 y 21 de marzo. Nacho Moyano ha llamado para los dos compromisos de preparación de cara al próximo Europeo de la categoría al extremo izquierdo Sergio Sánchez y al portero Marcos García en una lista de 16 jugadores. El día 19 el partido en el Manzanares Arena frente a Croacia está programado para las 20.00 horas y el 21 repitiendo con el mismo rival en este caso a partir de las 18.00 horas.

Dado el repentino cambio propiciado el pasado miércoles, «solo» se centra en intentar «sacar los dos puntos en el Quijote Arena (este sábado a las 16.30 horas)", ante un rival del que ha destacado la «madurez de su juego, con empaque y variaciones tácticas y que da la sensación de ser un equipo con muchos años en la Liga Asobal".

Sobre su relación con Dani Gordo lo dejó claro: «Hasta el miércoles a las 12 del mediodía yo he estado en mi labor de segundo entrenador». También habló de la inmediatez de los resultados. «Cuando un proyecto acaba antes de lo previsto no hay tiempo para echar la vista atrás. Hay que ponerse a trabajar y centrarnos en sacar lo mejor de la plantilla. Y este sábado nos toca hacerlo para intentar sacar los dos puntos en Ciudad Real».

