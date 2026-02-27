Rubén de la Barrera: «Busco un equipo que sepa sufrir y sea solidario»

Rubén de la Barrera 'redebutará' en el banquillo de la Cultural el domingo en el Reino de León (18.30 horas) frente a la UD Las Palmas. Su segunda etapa comenzará con un 'hueso' al que tratará de doblegar con una plantilla en la que la ausencia de bajas es una noticia bastante positiva y en la que no faltará el último refuerzo, el serbio Nemanja Radoja, que ya podría disfrutar de los primeros minutos.

De la Barrera señaló en su comparecencia previa ante los medios que, tras sus primeros entrenamientos al frente del equipo, ha encontrado un grupo «muy rentable, que quiere receptivo».

Y anticipó sus propuestas tácticas con respecto a sus antecesores, Raúl Llona y, el más reciente, José Ángel Ziganda, llegarán «poco a poco, porque no se trata de romper con todo desde el minuto uno, porque lo importante es no perder a la gente por el camino». El técnico gallego, que vivirá una segunda etapa en la Cultural a la que condujo a Segunda aunque no pudo mantenerla en la siguiente, reiteró que el domingo «empieza otra historia, con una liga de quince partidos».

En este sentido añadió que «quien venga al campo con la expectativa de ver el último equipo que dirigí en León va a ser complicado", aunque si adelantó al respecto que buscará un equipo que intente «ir más alto, defender más lejos de portería pero siempre desde un componente de sufrimiento y solidaridad».