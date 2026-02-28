Las Palmas prueba a la nueva Cultural Leonesa

El partido de la obligación con la reacción de Rubén de la Barrera en el banquillo para sumar una victoria con sus tres puntos que den oxígeno al equipo leonés para no anclarse en la zona de descenso de la tabla de Segunda División. La Cultural y Las Palmas se miden este domingo a partir de las 18.30 horas en el Reino de León, en un encuentro marcado por el estreno en el banquillo del técnico local de Rubén de la Barrera y las dudas en el visitante para un Luis García cuestionado.

El técnico culturalista tiene como objetivo romper la dinámica de diez jornadas sin conocer la victoria y más de tres meses sin ganar en su estadio. De la Barrera tendrá a todos sus jugadores disponibles, con algunos aún pendientes de debutar tras su llegada en el mercado invernal, como son los casos del defensa Peru Rodríguez y el mediocentro Nemanja Radoja.

El estreno del gallego en su vuelta a León puede suponer algún retoque a las alineaciones más habituales de su predecesor Ziganda. Así, jugadores como el madiocentro Bicho, el atacante Lucas Ribeiro y el delantero y máximo goleador Manu Justo podrían tener sus momentos.

En Las Palmas, Luis García empieza a ser discutido tras siete partidos sin ganar. El preparador asegura contar con el respaldo del club isleño, pese a que el equipo amarillo no celebra una victoria desde hace casi dos meses, ante el colista Real Zaragoza, con cinco puntos sumados de los últimos veintiuno posibles como escaso bagaje para un aspirante al ascenso.

Las Palmas es el equipo menos goleado de la categoría, con 22 tantos recibidos, y el que menos partidos ha perdido, sólo cinco,pero su caída es evidente. Las Palmas solo tendrá la baja del extremo Ale García, en proceso de recuperación de una lesión muscular, según informó Luis García este pasado viernes.

DISPOSITIVO ESPECIAL

La Policía Local diseña un dispositivo especial este domingo, que incluye un acompañamiento a los aficionados locales que arranca a las 17.30 horas en la calle Santos Olivera, tramo entre Maestro Nicolás y avenida Fernández Ladreda. El itinerario: calle Santos Olivera, avenida Fernández Ladreda, glorieta de la plaza de Toros, avenida Fernández Ladreda (paso por el puente sobre avenida Sáenz de Miera), Sáenz de Miera y Reino de León.