Entrenador de la UD Las Palmas
Luis García: «Lo más importante es que estemos bien»
El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, afirma con respecto al cambio de entrenador en la Cultural: "La clave es que estemos bien y nos adaptemos a la situaicón que se nos presente. Podemos intuir cosas, pero no tendremos la certeza hasta estar allí. Es un entrenador con mucha experiencia, aunque con tan poco tiempo no es fácil imprimir ese sello tan característico suyo. Lo más importante es que nosotros estemos bien».
Después, señala: "Ha sido una semana muy tranquila, de mucho trabajo y mucho análisis individual y colectivo. Mucho refuerzo entre nosotros, destacando el nivel de resiliencia del equipo, estamos en el camino de encontrar la victoria más pronto que tarde».
Sobre si se siente discutido como entrenador, responde: "El respaldo que siento todavía es mayor que cuando ganábamos. Estoy en un club diferente, que no mira únicamente los resultados, sino los procesos».