Puntos con valor doble para la SD Ponferradina

Tres puntos con un valor doble. Todos son importantes aunque cuando se trata de sumar y que uno de tus directos rivales no lo haga el premio tiene mayores connotaciones. Eso es lo que le espera este domingo a las 12.00 horas a la SD Ponferradina. En Valdebebas los de Mehdi Nafti tienen un nuevo examen para calibrar su buen estado de forma y resultados. Nada menos que un Real Madrid Castilla que también aspira a meterse en la zona de privilegio y que a día de hoy cuenta con dos puntos más que los blanquiazules.

El examen es de alta exigencia para los ponferradinos aunque también supone un aliciente añadido. La victoria en este momento de la Liga es consustancial a cumplimentar los objetivos. Y la Deportiva, después de un mal inicio de Liga y un trayecto irregular hasta la segunda vuelta, ha logrado encadenar siete encuentros en positivo con seis triunfos y un empate. Y algo que también es importante, no ha encajado goles.

La defensa es el mejor sustento para intentar sacar resultados positivos y la Ponferradina ha ajustado ese parámetro de juego para hacer propia una remontada en la tabla que lo ha llevado a ver cada vez más cerca la zona de play off. A día de hoy le separan tres puntos, una distancia que puede reducir a la mínima expresión en el terreno de juego un rival que a pesar de que no atraviesa su mejor momento está situado a las puertas de ese escenario tan gratificante como el de optar a las eliminatorias de ascenso.

Confiado en sus posibilidades el plantel blanquiazul viaja a Madrid para comprobar si los méritos le pueden permitir soñar. Lo hace con bajas importantes, pero como apuntaba el entrenador Mehdi Nafti en la previa, con los disponibles dispuestos a aportar su grano de arena. Tienen una oportunidad inmejorable de hacerlo, ya que en la expedición deportivista de esta matinal no estarán Erik Morán, Fede San Emeterio o Xemi aunque la nota positiva entre tanta ausencia es la de Esquerdo que tras el fuerte golpe sufrido en el pecho parece al menos en condiciones de ser de la partida. Como titular o desde el banquillo.

Todo para intentar sacar un resultado positivo para la SD Ponferradina sea los tres puntos. Sobre el terreno de juego de Valdebebas va a tener la oportunidad de demostrarlo. Y ante un rival que no está en su momento óptimo, pero al que no se le ha olvidado la calidad y ambición.