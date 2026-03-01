La Cultural Leonesa juvenil suma y sigue

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 2

Parsiya, Álvaro, Lafuente (Ángel Ochoa, min 78), Raúl Calvo, Pablo Rojo (Bardón, min 63), Hugo Aller (Daniel, min 85), Mauro, Fala, Izan Iglesias (Manu Robles, min 85) y Diego Julián (Marc Escudero, min 63).

INTERNACIONAL VISTA ALEGRE 1

Casterán, Iván Santos, Alegre, Barañano, Redondo (Iker Lorenzo, min 64), Luca Fernández (Raúl Tejedor, min 80), Diego Gil (kiko, min 80), De Vicente, Adrían Martínez (Adrián Ibeas, min 70), Padovani (Popov, min 80) y Arribas.

Goles: 1-0, min 25: Fala; 1-1, min 40: Adrián Martínez; 2-1, min 78: Raúl Calvo. Árbitro: Alejandro Benito Martínez (Comité castellano y leonés). Auxiliado en las bandas por Víctor José Ferreira Perregil y Marcos Gómez Santos. Mostró tarjeta amarilla al local Fala (min. 28); y a los visitantes Arribas (en dos ocasiones, min 40 y 85), Luca Fernández (min 54) e Iker Lorenzo (min 80). Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro.

La Cultural Leonesa sigue con su gran racha de partidos sin perder, tras ganar 2-1 y se mantiene como líder del grupo tercero de Nacional Juvenil. El Internacional Vista Alegre burgalés, que transita por las posiciones bajas de la tabla clasificatoria (13º con 18 puntos) dio más guerra de la que se esperaba a priori.

La Cultural salió con ganas de finiquitar el encuentro cuanto antes y encarriló varias ocasiones en los primeros minutos, hasta que Fala dio con la tecla en el minuto 25. Sin embargo, el Inter Vista Alegre no le perdió la cara al partido y buscó el empate, que finalmente lograría a cinco minutos de que el árbitro decretara el tiempo de descanso, gracias a un gol de Adrián Martínez.

Así que el segundo tiempo empezó igual que el partido, con el equipo local tratando de romper la igualada, para quedarse con los tres puntos. El gol de la victoria acabaría llegando en el minuto 78 en una buena jugada que culminaría Raúl Calvo. La próxima jornada la Cultural viajará para enfrentarse al tercer clasificado, un Burgos B del que no se pueden fiar.