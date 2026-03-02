Notable papel de los hermanos Herrero en la Andalucía Bike Race

El nombre de Astorga volvió a brillar con luz propia en el panorama internacional del ciclismo de montaña. Los hermanos Herrero completaron con éxito la Andalucía Bike Race 2026, una de las citas más prestigiosas del calendario UCI, logrando un meritorio puesto 18 en la clasificación general de la categoría M30.

La hazaña de los maragatos no estuvo exenta de épica. La competición comenzó marcada por el temporal, que obligó a la organización a cancelar la primera etapa en Granada por motivos de seguridad. Lejos de descentrarse por el cambio de planes, los

Herrero demostraron desde el primer golpe de pedal que su preparación física y mental estaba a la altura de los mejores.

La progresión en carrera de los astorganos fue un ejemplo de constancia y remontada. Tras arrancar en la Etapa 2 (una crono explosiva) con una 23ª posición, el equipo empezó a encontrar su ritmo en los senderos andaluces. En la Etapa 3, ya en tierras de Jaén,

lograron escalar hasta el puesto 19, posición que defenderían con uñas y dientes en la jornada más crítica.

La cuarta etapa4 puso a prueba su resiliencia. A pesar de sufrir dos pinchazos en momentos clave que podrían haber arruinado sus opciones en la general, los hermanos hicieron gala

de una sincronía perfecta. Lejos de rendirse, repararon bajo presión y volaron sobre el barro para mantener su puesto 19, transformando la rabia en derroche de pundonor. Con la llegada a Sierra Morena, los Herrero sacaron su mejor versión.

En la quinta etapa firmaron su mejor parcial con una espectacular 16ª posición, demostrando que su estado de forma iba a más mientras el resto de la parrilla acusaba el cansancio. Finalmente, en la etapa 6 (Etapa Finisher), coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, los de Astorga sellaron su participación con un 17º puesto en meta, lo que les aupó definitivamente a la 18ª posición de la clasificación general M30.