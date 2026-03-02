Andrés Prieto apunta a 'centenario'

Andrés Prieto (Alicante, 1993) vivirá un día muy especial el próximo sábado 7 de marzo. El portero de la SD Ponferradina se convertirá en centenario con el club berciano al que llegaba la temporada 2023-2024. Con el récord de imbatibilidad de la Primera Federación en la mochila tras ocho jornadas sin tener que recoger el balón del fondo de las mallas de su portería, Prieto se ha convertido en uno de los pilares del entrenador Mehdi Nafti en la racha positiva que ha llevado al equipo en esas ocho jornadas de mirar de reojo la zona de peligro a situarse nada menos que a la quinta plaza. Si acabará así la Liga con el premio de disputar el play off de ascenso.

Pero todavía quedan jornadas por disputar en las que el cancerbero formado en las categorías inferiores del Real Madrid espera ser protagonista. En esta campaña ha rivalizado a nivel deportivo con Ángel. Hasta el punto de que en su estadística figuran 17 partidos (todos como titular). De esos 16 de los 26 que ha disputado la SD Ponferradina a los que suma uno más en la Copa del Rey. No va a ser la campaña con más partidos, pero sí se augura por lo que está realizando como una de las más relevantes.

Si Nafti, el entrenador que lo 'devolvió' a la titularidad tras la etapa de Estévez en la que llegó incluso a no estar convocado, sigue apostando por él y lo hace el sábado para el partido frente al Osasuna B en El Toralín a partir de las 18.00 horas, Andrés Prieto podrá decir que ya es centenario con el club berciano. Una efeméride que podrá disfrutar ante su afición con el reto de seguir sumando triunfos... y a ser posible aumentando su récord de imbatibilidad en la categoría.

Con contrato en vigor hasta junio de 2027, Andrés Prieto, de 32 años, tratará también de seguir contribuyendo a la reacción del club blanquiazul con el que aspira a jugar la tercera fase de ascenso en otras temporadas de vinculación. En las dos anteriores no lograba alcanzar el objetivo y espera que a la tercera sea la vencida.

En cuanto a números en su primera temporada en la SD Ponferradina Prieto llegaba a los 40 partidos oficiales, cifra a la que añadía 42 en la campaña 2024-2025. En esta tercera en la que defiende el escudo de la entidad ponferradina lleva 17. Una cifra que con 99 espera redondear con los 100 para entrar en ese selecto club de jugadores con poso en la entidad berciana. Eso sí, todavía le quedan lejos los Yuri, en el peldaño más alto con más de 500. Y los Eduardo Fernández, Tyrone y Quindós que superaron los 400 o los O'Donnell, Pepe Ramos, Santamarina, Cacallana, Fuentes y Jonathan Ruiz que rebasaron los 300.