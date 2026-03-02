El Atlético Trobajo hace cantera con un trabajo desde sus equipos de base

El Atlético Trobajo infantil femenino A se hizo más líder al vencer al Ponferrada C por 3-1, con goles de Victoria (2) y Jimena (1), mientras que por el Ponferrada lo marcó Mara (1). Partido muy serio. Luis Valea planteó un partido donde las jugadoras disfrutaron sabiendo lo que se jugaban. Está creciendo el futbol femenino en León. Jimena y Victoria siguen al frente de máximas goleadoras. Isabella (portera) y Ainhoa (centrocampista) vuelven con la selección Castilla y León sub-12 este martes en Zamora. El Atlético Trobajo benjamín C de Efrén, 2 (Julia y Daniela)-Ejido B, 1 (Anthony).