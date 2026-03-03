Las plazas de clasificación, en juego

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XLV edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Masculino afronta la penúltima jornada de la primera fase del Grupò A mientras el Grupo B dirime las posiciones finales dentro del mismo este sábado, siendo las instalaciones del Colegio Leonés Jesus Maestro el escenario de todos los encuentros.

Los Adiles A, que se impuso a Jesuitas por un rotundo 5-0, se mantiene al frente del Grupo A, posición que le puede arrebar el Colegio Leonés San Isidoro, que también derrotó a Agustinos por 4-1, cuando igualen el número de partidos al no haber descansado todavía el primer clasificado, siendo el único que se ja impuesto en todas sus intervenciones.

El Grupo B disputó la última jornada de esta fase de clasificación, disputando este sábado los partidos que determinarán las posiciones finales dentro del mismo.

El Colegio Leonés Corredera y Sariegos dirimirán los puestos primero y segundo con su enfrentamiento, mientras el Colegio Leonés Jewsus Maestro C y Jesuitas B lo harán por los puestos tercero y cuarto.

El Colegio Leonés Jesús Maestro B y Divina Pastora B son los equipos que disputarán el partido valedero por el quinto y sexto puesto, siendo Los Adiles B y Teresianas los que dirimirán el encuentro por el séptimo y octavo puesto de la clasificación.

Al finalizar los partidos, dos jugadores de cada uno de los equipos deberán realizar los lanzamientos para el concurso de tiros de posición. Además, los equipos de Maristas, La Granja y CB 6,25 deben realizar también los lanzamientos del concurso de tiros libres que quedaron pendientes en la jornada anterior.

La próxima semana se pondra el punto final a la fase de clasificación con la disputa de la última jornada de la liguilla del Grupo A para establecer posteriormente su puesto final en esta primera fase antes de dar paso a las finales del torneo y los concursos individuales.