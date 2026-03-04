El Athletic no puede remontarle a la Real Sociedad

Publicado por Julen Garmendia San Sebastián Creado: Actualizado:

REAL SOCIEDAD 1

Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Herrera, min 58), Gorrotxategi, Soler (Óskarsson, min 83); Barrenetxea (Marín, min 58), Guedes (Aihen, min 93) y Oyarzabal (Sucic, min 93).

ATHLETIC CLUB 0

Padilla; Vivian, Paredes (Areso, min 67), Laporte, Yuri; Rego (Ruiz de Galarreta, min 56), Jauregizar (Vesga, min 82), Sancet (Navarro, min 67); Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta (Serrano, min 82).

Gol: 1-0, min 87: Oyarzabal. Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Yangel Herrera (96) y Zubeldia (99) por la Real Sociedad; y a Paredes (23), Jauregizar (56), Guruzeta (70), Areso (81) y Laporte (91) por el Athletic. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol disputado en Anoeta ante 38.738 espectadores.

La Real Sociedad ganó el derbi vasco (1-0) gracias a un tanto de Oyarzabal de penalti y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, el próximo 18 de abril, en el estadio de La Cartuja de Sevilla tras haber derrotado en el cómputo global de la eliminatoria al Athletic Club por 2-0. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto. Los rojiblancos entraron mejor al choque ante una nerviosa Real, aunque poco a poco los donostiarras fueron igualando las fuerzas. La primera de la Real llegó en el minuto 13 en una falta directa que botó Soler y Padilla envió a córner. La tensión se palpaba en un Anoeta a rebosar y con amplia presencia de aficionados vizcaínos.

Los dos conjuntos estaban precipitados cometiendo varios errores en pases fáciles. Ya en la segunda mitad, la velocidad del encuentro no subió a pesar de la necesidad del cuadro vizcaíno de ir a por el gol. Iñaki Williams lo intentó en un buen balón largo de Vivian. En el último cuarto de hora y con el Athletic necesitado de marcar para mandar la semifinal a la prórroga, el colegiado decretó penalti para la Real a instancias del VAR por un agarrón sostenido de Ruiz de Galarreta a Herrera. Oyarzabal no perdonó desde los 11 metros para sentenciar la eliminatoria y mandar a la Real a la gran final (minuto 87).