María Martín-Granizo sube al Olimpo

El sueño olímpico de María Martín-Granizo es ya una realidad. Lo será de manera oficial este viernes cuando los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina d?Ampezzo enciendan su llama. Y más aún los días 12 y 14 cuando la leonesa traspase el portón de salida de las pruebas de Gigante y Slalom, ya en plena competición, para demostrar sobre la nieve de Los Dolomitas su calidad.

María sabe que ya es historia del deporte leonés. La primera deportista paralímpica que compite en unos Juegos de Invierno. Pero quiere que su nombre resuene incluso con más fuerza. El que otorga un lugar de privilegio en alguna de las exigentes reválidas que va a acometer en Italia. Con 19 años está de sobra preparada para pujar por un lugar entre las mejores. Alegre y siempre disfrutando de la vida con una sonrisa, su perseverancia, calidad y trabajo diario la han llevado a unos Juegos Paralímpicos de Invierno y no quiere, por joven que sea y con más ediciones por delante, desaprovechar la ocasión. sabe que su mejor versión puede verse en el Slalom del día 14 de marzo aunque tampoco desdeña hacer un gran papel en el Gigante de dos días antes.

VIRGINIA MORÁN

Con el aval de sus éxitos internacionales que incluyen este año el podio en la prueba de la Copa del Mundo de Veysonnaz y las dos medallas en la Copa de Europa y otras tantas en la Universiada del pasado curso, la esquiadora leonesa apuesta por, como mínimo, un diploma en la modalidad de Slalom. Las medallas tampoco están descartadas. Habrá que lucharlas y de lo que haga sobre la nieve dependerá de si ese diploma en forma de cuartilla se convierte en un metal colgado de su cuello.

Calidad tiene para ello. Pero también es consciente que enfrente va a tener a rivales que ya saben lo que es disputar unos Juegos y subirse al podio. Para María Martín-Granizo, que también puede presumir de ser bicampeona mundial de surf adaptado, las barreras las pone la propia competición. Para ella no existen e intentará demostrarlo en unos Juegos a los que acude representando a España junto a otros seis deportistas en una nómina total de siete (cuatro mujeres y tres hombres) en una de las delegaciones más numerosas en la historia del deporte paralímpico español. Este viernes estará presente en la ceremonia de inauguración. Para vivir una jornada especial justo antes de que le llegue la hora de la verdad con la competición la próxima semana (12 y 14). Tras ella la clausura a la que espera acudir también con algún trofeo entre sus manos. Y con su familia presente en un escenario donde María Martín-Granizo abrirá la puerta del Olimpo haciendo historia para León.