El lateral de la Cultural Leonesa Iván Calero recuerda al de su mejor época en el Cartagena

Iván Calero hizo dos temporadas impresionantes en Segunda División en la 2022-2023 y 2023-2024 en las filas del Cartagena. En el conjunto cantonal llegó a luchar por entrar en el play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español en la primera de ellas. Sus buenas maneras le hicieron fichar por un Real Zaragoza que ansiaba crear una plantilla que luchase por subir, una quimera a la que ni se acercaron los aragoneses.

Tras una temporada en la antigua capital del reino oriental de la península acabó en otra antigua capital de un viejo reino, el de León en este caso. Y aquí ha sido elegido el mejor jugador de la Cultural Leonesa en el mes de enero, un mes aciago para el equipo. «Cambiaría el galardón por unos cuantos puntos, sinceramente, pero bueno, como es algo que te entrega la afición, que votan ellos, que es su decisión y al final es algo bonito, algo chulo, algo que de alguna forma te sirve para seguir dando pasos adelante. Sinceramente, poco más puedo decir, solo que aquí seguiremos intentando hacerlo lo mejor posible para salir de la situación en la que nos hemos metido».

«Al final creo que en este deporte colectivo hay veces que uno individualmente está mejor, hay meses que estás mejor, meses que estás peor, al final siempre tienes esos altibajos durante la temporada y bueno, yo creo que cada jugador intenta el tener los menores altibajos posibles durante el año y bueno, pues es cierto que esta vez me ha tocado a mí, la próxima le tocará a otro y sinceramente es algo que que no lo considero muy relevante respecto a lo que es la competición y y los objetivos», comentó el lateral sobre el premio de la marca cervecera.

Tras una gran racha tras la llegada de Ziganda, la Cultural ha acabado metida en puestos de descenso, una situación delicada. «La realidad es que nos hemos metido nosotros solos en este berenjenal y del berenjenal vamos a salir nosotros, o sea que bueno, lo que creo que necesita el equipo por cómo viene compitiendo estas últimas semanas es un resultado positivo. Se precisa de una victoria, ese algo que afiance todo lo que estamos haciendo durante los entrenamientos. La idea con la que viene Rubén de la Barrera y que de alguna forma nos afiance todo eso para para poder dar pasos adelante y acercarnos a conseguir lo que queremos, el objetivo, la permanecia». Una permanencia en la categoría de plata que es también lo que desea toda la fiel afición culturalista.

