El boxeador Antonio Barrul cuenta su pasado y su futuro en la Casa de León en Madrid

La Casa de León en Madrid ha acogido el 5 de marzo, en la actividad Encuentros en la Casa de León que organiza Diego San Martín, su presidente, un coloquio con el boxeador leonés Antonio Barrul, quien protagonizó una charla cercana con socios y asistentes en la sede de la institución, donde compartió su trayectoria deportiva, sus valores personales y sus proyectos de futuro.

El deportista explicó que un momento clave en su vida fue el ictus que sufrió su padre, que marcó un punto de inflexión en su carrera y que reforzó su motivación por seguir adelante y alcanzar metas que hagan sentir orgullosa a su familia. «Mi padre siempre ha sido mi ejemplo y quiero devolverle todo de una manera especial».

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó el 6 de diciembre de 2025, cuando se proclamó campeón Iberoamericano de la AMB, tras vencer al colombiano Fran Mendoza por KO en el cuarto asalto. Su objetivo es situarse entre los 15 mejores del mundo.