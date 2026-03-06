Atlético Astorga-Marino, cara a cara en La Eragudina para poner mayor distancia con el descenso

El Atlético Astorga afronta este sábado una nueva entrega liguera en el último tercio de la temporada (La Eragudina, 17.00 horas). Lo hace precisamente frente a un rival que le precede en la clasificación como el Marino de Luanco aunque solo por la diferencia de goles, ya que en la ida los maragatos lograban imponerse en tierras asturianas justo en el primer compromiso del año en plena racha positiva de los de José Luis Lago.

Dos meses después vuelven a verse las caras en una dinámica en la que los astorganos presentan mejores perspectivas y con tres puntos en juego que pueden permitir al que salga airoso poner más tierra de por medio con la zona de peligro de la clasificación.

Tras las dos últimas victorias de los verdes frente al Langreo y el Sámano el rival de este sábado en el césped maragato se presenta como un examen más exigente. El de un equipo llamado a ocupar puestos más altos de la tabla, pero que en un grupo tan exigente transita por la parte intermedia. La misma que un Atlético Astorga que después de un inicio de campeonato dubitativo en el que los resultados no acompañaron a sus merecimientos ha logrado asentarse de manera definitiva y mostrar una solidez que le ha permitido acumular 33 puntos en lo que va de Liga que lo han situado en el puesto 11. E incluso si mantiene ese nivel poder mejorar algún peldaño más.

La solidez defensiva tiene mucha 'culpa' de ello y es sin duda alguna uno de los principales argumentos de los de José Luis lago que esta tarde y ante su afición tratarán de que la victoria se quede en Astorga. La única nota negativa será la ausencia de Albertín, expulsado la pasada jornada.

Y todo para un Atlético Astorga que empieza a creerse y también hace creer que la categoría no le queda grande.